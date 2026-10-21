Un vaccino peptidico sperimentale ha raddoppiato la sopravvivenza a un anno nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, senza aumentare gli effetti collaterali.

Il tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) è responsabile di circa l’85% dei 40.000 nuovi casi diagnosticati annualmente in Italia, rappresentando la prima causa di mortalità oncologica. Nel contesto della progressione dopo la prima linea di chemio-immunoterapia, le opzioni di seconda linea sono limitate quasi esclusivamente al docetaxel un chemioterapico noto per la sua tossicità e la modestissima efficacia.

In questo scenario, la Fondazione Ricerca Traslazionale (FoRT) ha avviato lo studio internazionale di fase 2 Combi-TED coinvolgendo 17 centri di eccellenza in Italia, Francia e Spagna. I risultati, presentati il 25 ottobre al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) mostrano un netto miglioramento della sopravvivenza a un anno nei pazienti trattati con il nuovo vaccino peptidico Tedopi (OSE2101).

Studio Combi-TED: design, popolazione e risultati principali

Il trial ha arruolato 106 pazienti HLA-A2 positivi in progressione dopo la terapia di prima linea. I partecipanti sono stati randomizzati in tre bracci: (1) vaccino peptidico + docetaxel(2) vaccino peptidico + immunoterapia nivolumab e (3) docetaxel da solo. La sopravvivenza a 12 mesi è risultata del 47% nel primo gruppo, del 46% nel secondo, contro il 29% del gruppo di controllo. Non sono stati osservati aumenti significativi di tossicità o di effetti avversi rispetto al trattamento standard.

Dettaglio dei tre bracci terapeutici

Nel braccio combinato vaccino-chemioterapia, il docetaxel è stato somministrato secondo le schede dosaggio consuete, mentre il vaccino Tedopi è stato iniettato a intervalli regolari per “educare” il sistema immunitario. Il gruppo vaccino-immunoterapia ha mantenuto l’nivolumab già in corso, aggiungendo l’induzione specifica dei linfociti T tramite i peptidi. Il terzo braccio, considerato standard di cura, ha confermato le aspettative di efficacia modesta del solo docetaxel.

Come funziona il vaccino peptidico Tedopi

Tedopi (OSE2101) è composto da una sintesi di 10 brevi frammenti di amminoacidi selezionati da antigeni tumorali tipici del NSCLC. Il vaccino agisce come un vero e proprio addestratore molecolare del sistema immunitario: nei pazienti HLA-A2 positivi, i peptidi vengono presentati ai linfociti T, che apprendono a riconoscere e a eliminare le cellule tumorali con precisione chirurgica. Il professor Federico Cappuzzo descrive il meccanismo come una “istruzione personalizzata” per le difese immunitarie, senza introdurre ulteriori rischi di tossicità.

Beneficio clinico senza peso tossico aggiuntivo

Le analisi di sicurezza hanno confermato che l’integrazione del vaccino non ha comportato un incremento di eventi avversi rispetto al solo docetaxel. Questo aspetto è cruciale, poiché la tollerabilità è una delle principali limitazioni delle terapie di seconda linea attuali. Inoltre, la capacità di proseguire l’immunoterapia con l’ausilio di Tedopi risponde a una richiesta frequente dei pazienti, che desiderano mantenere il controllo del tumore senza sacrificare la qualità della vita.

Prospettive future: trial di fase 3 ARTEMIA

Il passo successivo è la validazione definitiva del vaccino nella fase 3 ARTEMIA Trial attualmente in corso. Questo studio confronta direttamente Tedopi più chemo-immunoterapia con la terapia standard, con l’obiettivo di confermare la superiorità clinica e di ottenere l’approvazione per l’uso quotidiano. Se i risultati saranno confermati, Tedopi potrebbe diventare la prima opzione di seconda linea capace di raddoppiare la sopravvivenza a un anno nei pazienti con NSCLC avanzato.