Vaccino antinfluenzale anziani: copertura sotto il 50%

Nella stagione 2025-2026 la copertura antinfluenzale degli over 65 scende al 49,81%, il dato peggiore dal 2014-2015. Nessuna Regione raggiunge la soglia minima del 75% indicata dall'Oms e in 18 territori su 21 le vaccinazioni calano.

Nella campagna antinfluenzale 2025-2026 si è vaccinato contro l’influenza meno di un italiano over 65 su due. Secondo i dati appena diffusi dal Ministero della Salute, la copertura nazionale degli anziani si ferma al 49,81%, contro il 52,5% della stagione precedente. È un calo di 2,69 punti percentuali che allontana ancora di più il Paese dagli obiettivi fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Bisogna risalire al 2014-2015 per trovare un risultato peggiore: allora la copertura era al 48,6%. L’Oms indica per gli anziani una soglia minima del 75% e una copertura ottimale del 95%. Oggi l’Italia è sotto di 25,19 punti rispetto alla prima e di 45,19 rispetto alla seconda. Nessuna Regione arriva al livello minimo.

Il dato pesa soprattutto per chi ha più di 65 anni, la fascia più esposta alle complicanze dell’influenza, ai ricoveri e alle forme gravi della malattia. Anche nella popolazione generale la copertura scende, dal 19,6% al 18,87%.

Dal picco della pandemia oltre 15 punti persi in cinque stagioni

La serie storica parte dal 1999-2000, quando era vaccinato il 40,7% degli anziani. La quota è cresciuta fino al 68,3% del 2005-2006, il valore più alto mai registrato. Poi è cominciata una lunga discesa, con qualche risalita: 48,6% nel 2014-2015 e 54,6% nel 2019-2020.

Il Covid-19 ha invertito la tendenza per una sola stagione. Nel 2020-2021 la copertura è salita al 65,3%, quasi undici punti in più in un anno. L’aumento però non ha retto: 58,1% nel 2021-2022, 56,7% nel 2022-2023, 53,3% nel 2023-2024, 52,5% nel 2024-2025 e ora 49,81%.

Rispetto al picco pandemico la perdita è di 15,49 punti, rispetto al massimo storico di 18,49. In oltre un quarto di secolo di rilevazioni l’Italia non ha mai raggiunto il 75% a livello nazionale, nemmeno negli anni di maggiore adesione.

Regioni: Umbria in testa al 62%, Trento ultima al 34%

La classifica territoriale è guidata dall’Umbria con il 62,02%, davanti a Toscana (58,51%) ed Emilia-Romagna (57,70%). In fondo c’è la Provincia autonoma di Trento con il 34,35%. Poco sopra si trovano Valle d’Aosta (36,06%), Sardegna (36,70%), Sicilia (37,49%) e Provincia autonoma di Bolzano (40,31%). Tra il primo e l’ultimo territorio ci sono quasi 28 punti, e anche l’Umbria resta circa 13 punti sotto la soglia Oms.

Rispetto all’anno precedente, 18 territori su 21 perdono terreno. Il crollo più vistoso è quello di Trento, che passa dal 61,6% al 34,35%, con 27,25 punti in meno. Seguono la Basilicata, dal 59,3% al 44,49%, e la Sicilia, dal 48,2% al 37,49%.

Solo due territori migliorano: Bolzano, che sale dal 33,4% al 40,31%, e la Toscana, che passa dal 57,7% al 58,51%. La Lombardia resta ferma al 53,8%. I prospetti ministeriali riportano le variazioni ma non le spiegano. Per i cali più bruschi, come quelli di Trento e Basilicata, servirà verificare le cause e la confrontabilità dei dati con le stagioni precedenti.

Undici milioni di dosi, ma bambini e giovani restano scoperti

In tutto sono state somministrate 11.107.046 dosi, di cui 7.262.546 agli over 65, circa il 65,4% del totale. Fuori dalla terza età l’adesione è bassa e cala con l’età nei più giovani:

6-23 mesi: 14,14%

2-4 anni: 23,51%, il valore più alto sotto i 65 anni

5-8 anni: 15,97%

9-14 anni: 6,88%

15-17 anni: 2,27%

18-44 anni: 4,54%

45-64 anni: 11,55%

Queste percentuali si riferiscono all’intera fascia d’età e non separano le persone a rischio o con indicazione alla vaccinazione. Le differenze territoriali restano comunque forti: tra i bambini di 2-4 anni la Toscana arriva al 36,63%, la Valle d’Aosta si ferma al 3,06%.

Il 75% raggiunto in passato da alcune Regioni

La soglia minima dell’Oms non è irraggiungibile. L’Emilia-Romagna l’aveva superata con il 76,1% nel 2006-2007, l’Umbria con il 77,5% nel 2009-2010 e la Calabria con il 79% nella stagione pandemica 2020-2021. Oggi anche la Regione migliore ne è lontana.

Il recupero passa da tre fronti: il coinvolgimento dei medici di medicina generale, il ruolo delle farmacie e degli altri servizi vaccinali sul territorio, e la capacità di contattare direttamente le persone più fragili invece di aspettare che si presentino. Con una popolazione sempre più anziana, l’obiettivo non è solo riprendere i 2,69 punti persi nell’ultimo anno, ma colmare gli oltre 25 che separano l’Italia dal 75%.