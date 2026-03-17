Valutazione familiare in caso di separazione: il contributo dello psicologo giuridico

La separazione coniugale è un punto di svolta che richiede attenzione sia ai diritti legali sia al benessere psicologico dei figli. Quando il conflitto tra i genitori è elevato, il giudice può disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) per ottenere una valutazione specialistica delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali. In questo ambito il psicologo giuridico svolge una funzione centrale: descrivere dinamiche, valutare rischi e suggerire misure che mettano al centro l’interesse del minore.

L’ordinamento italiano ha posto l’accento sulla bigenitorialità con la Legge 54/2006 e con l’invito dell’Articolo 337-ter del Codice Civile: il giudice deve decidere tenendo conto dell’interesse del minore. A valle di questo quadro normativo, la perizia psicologica deve fare i conti con evidenze scientifiche, strumenti diagnostici e il principio di tutela affettiva, evitando di trasformarsi in strumento di parte.

Il perimetro d’intervento dello psicologo giuridico

Nel compito affidato dalla C.T.U. il professionista analizza aspetti diversi: la qualità della relazione genitore–figlio, le competenze genitoriali, il livello di conflitto e l’ambiente di cura. L’approccio è multidimensionale, integrando colloqui clinici, osservazioni delle interazioni e raccolta di informazioni estese dalla rete familiare. Il riferimento teorico più usato per comprendere le radici delle difficoltà è la teoria dell’attaccamento di John Bowlby, che evidenzia come legami stabili influenzino lo sviluppo emotivo e la regolazione fisiologica del bambino.

Metodologie e strumenti valutativi

La valutazione può prevedere strumenti psicodiagnostici standardizzati (per esempio il MMPI), proiettivi come il Test di Rorschach o disegni proiettivi (Test della figura umana, Test dell’albero). Accanto ai test, assumono rilievo le osservazioni contestuali e i colloqui con genitori, figli e quando rilevante anche con nonni o altri caregiver. L’obiettivo è costruire un quadro coerente che distingua tra disagio derivante dal conflitto coniugale e reali carenze nelle cure parentali.

Criticità della perizia e criteri di buona pratica

Non mancano criticità: la strumentalizzazione della consulenza, l’eterogeneità delle metodologie e la difficoltà di separare il conflitto coniugale dalle competenze genitoriali possono compromettere l’affidabilità dell’accertamento. Per questo motivo è fondamentale adottare procedure rigorose, basate su criteri scientifici e sulla triangolazione dei dati. Una perizia ben condotta deve essere chiara, documentata e proporre soluzioni orientate al benessere del minore, non a un mero spartito di responsabilità legali.

Indicazioni utili per il tribunale e per le famiglie

Le raccomandazioni dello psicologo giuridico possono includere misure concrete: interventi di sostegno genitoriale, percorsi terapeutici per figli e genitori, mediazione familiare e programmi di accompagnamento alla genitorialità. In situazioni più delicate, le proposte devono considerare la continuità affettiva e la sicurezza fisica del minore, privilegiando soluzioni che favoriscano un attaccamento sicuro e prevedibile.

Dal contesto giudiziario alla vita quotidiana: il ruolo dei nonni e la gestione dei comportamenti

Accanto all’ambito giudiziario, il tema della tutela si declina nella quotidianità: i nonni spesso interpretano un ruolo fondamentale nel sostegno ai nipoti, ma si trovano ad affrontare comportamenti oppositivi o crisi che richiedono strategie adeguate. Comprendere che i bambini possono «esplodere» in un ambiente percepito come sicuro aiuta a leggere i capricci non solo come disobbedienza, ma anche come segnale di fiducia o accumulo emotivo, in linea con quanto suggerito da Mary Ainsworth e dalla letteratura sull’attaccamento.

Strategie pratiche per nonni e genitori

Consigli pratici includono riconoscere l’emozione senza giudizio (“vedo che sei arrabbiato”), usare una fermezza gentile e offrire scelte limitate per restituire al bambino un senso di controllo. Creare routine prevedibili, stabilire poche regole condivise con i genitori e rispettare i propri limiti energetici sono misure che riducono il conflitto. Strumenti semplici come un diario condiviso con i genitori possono trasformare l’intervento in un progetto di squadra, evitando la competizione educativa.

Conclusione

La tutela dei minori nelle separazioni richiede un equilibrio fra competenze legali e conoscenze psicologiche: il psicologo giuridico porta evidenze e proposte praticabili, mentre la rete famigliare — compresi i nonni — può attivare strategie quotidiane che favoriscono la sicurezza emotiva. Solo integrando valutazioni rigorose, rispetto delle evidenze teoriche sull’attaccamento e accordi educativi coerenti si proteggono i bambini nei passaggi più critici della loro vita.