Veganic e dieta mediterranea: evento con Michele Riefoli a Cesena e Fratta Terme

Questo comunicato, pubblicato come contributo esterno il 04 dicembre 2013, annuncia un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere e all’alimentazione che porta in primo piano il metodo Veganic. L’iniziativa propone un confronto tra approcci tradizionali e più recenti, mettendo a centro il concetto di consapevolezza alimentare come leva per scelte quotidiane più sane e sostenibili. Il testo sottolinea inoltre che si tratta di un contributo esterno e non di un articolo redazionale, per chiarire l’origine del contenuto e il contesto comunicativo.

Alla guida dell’incontro c’è il dott. Michele Riefoli, riconosciuto per il suo lavoro in educazione alla salute naturale e per l’analisi dei meccanismi fisici e mentali legati all’alimentazione. La sua esperienza è al centro del format proposto, che mira a fornire elementi pratici oltre che teorici a chi desidera esplorare percorsi alimentari alternativi. Durante gli incontri si tratteranno temi legati alla sostenibilità, alla nutrizione e alla relazione tra corpo e mente, con attenzione particolare a cereali, legumi e germogli.

Luoghi e orari dell’appuntamento

L’evento si articola su due momenti distinti nella stessa sera: il primo si svolgerà presso il negozio Macrolibrarsi a Diegaro di Cesena, in via Emilia Ponente 1705, dalle 17.00 alle 18.30. Il secondo incontro è previsto al Grand Hotel di Fratta Terme, con orario dalle 21.15 alle 22.30. Queste due finestre permettono di raggiungere pubblici differenti e di offrire sia un contesto informale, più vicino alla vendita e alla consultazione di testi, sia un ambiente più formale e adatto a un pubblico interessato a un approfondimento serale.

Modalità di partecipazione e pubblico

Gli incontri sono pensati per un pubblico eterogeneo: chi già segue stili alimentari alternativi e chi è in cerca di orientamento pratico. L’intervento del dott. Riefoli combina spiegazioni teoriche con indicazioni operative, in modo che chi partecipa possa tornare a casa con strumenti concreti. L’approccio valorizza la consapevolezza alimentare come pratica quotidiana e introduce il concetto di ascolto del corpo come elemento fondamentale per calibrare le scelte nutrizionali.

I cardini del programma Veganic

Il cuore del discorso ruota attorno al programma Veganic, che propone una sintesi equilibrata fra dieta mediterranea e opzioni vegetariane o vegan. L’intento è dimostrare come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, privilegiando alimenti integrali e di origine vegetale. L’approccio non è dogmatico ma laboratoriale: si esplorano soluzioni pratiche che migliorano la qualità della dieta mantenendo un legame con le abitudini culturali e gastronomiche locali.

Priorità nutrizionali: cereali, legumi e germogli

Un punto focale del percorso è l’enfasi su cereali, legumi e germogli come pilastri di un’alimentazione equilibrata. Questi alimenti forniscono fibre, proteine vegetali e micronutrienti essenziali, e vengono presentati non solo come ingredienti ma come strumenti educativi per ripensare i pasti. Il dott. Riefoli illustra tecniche semplici per valorizzarli in cucina e suggerisce abbinamenti che favoriscono l’assorbimento dei nutrienti, spiegando in termini pratici il perché delle scelte dietetiche.

Il libro e l’approccio educativo alla tavola

Per approfondire i temi trattati, il comunicato segnala il volume “Mangiar sano e naturale” (Macro Edizioni, pag. 560, euro 22) scritto per il Gruppo Macro. Il testo funge da manuale di educazione alimentare e propone percorsi per imparare a leggere i segnali del corpo e a orientare le scelte quotidiane in modo sostenibile. È pensato per chi desidera migliorare le proprie performance fisiche e mentali attraverso un’alimentazione consapevole, offrendo sia spiegazioni scientifiche sia suggerimenti pratici per la vita di tutti i giorni.