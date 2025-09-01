Verso un accesso universale alla procreazione medicalmente assistita

La campagna “Pma per tutte”, lanciata dall’associazione Luca Coscioni, si erge come un faro di speranza per molte donne e coppie in Italia. Con una maxi affissione all’esterno dei Musei Vaticani e una petizione in corso, l’obiettivo è chiaro: eliminare le discriminazioni insite nella legge 40 del 2004 e garantire un accesso equo alla procreazione medicalmente assistita (Pma) per donne singole e coppie dello stesso sesso. Ma che significato ha questa battaglia per chi desidera costruire una famiglia? La questione della procreazione assistita è un tema cruciale, che tocca direttamente le vite di molte persone e il loro diritto a realizzare un sogno così importante.

Il contesto della campagna e il messaggio chiave

Visibile fino al 18 settembre in Piazza Risorgimento, l’affissione presenta Maria Giulia, una giovane romana di 31 anni, il cui volto è accompagnato dalla provocatoria domanda: “Davvero ora non potrei nascere?”. Questo messaggio mette in luce l’assurdità della situazione attuale, in cui le donne che, come la madre di Maria Giulia, avrebbero potuto accedere alla Pma, ora si trovano di fronte a restrizioni legali che le escludono. La campagna punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere il Parlamento a rivedere la normativa vigente, affinché nessuna donna sia costretta a rinunciare al sogno di diventare madre a causa di leggi obsolete. Ti sei mai chiesto quante famiglie potrebbero essere formate se solo avessero accesso a queste opportunità?

Le esperienze personali che guidano il cambiamento

Maria Giulia non è sola in questa lotta. Al suo fianco c’è Evita, una donna di 40 anni da Torino, la cui richiesta di Pma in Toscana è stata respinta. La sua storia ha raggiunto la Corte costituzionale, che ha stabilito che il legislatore può estendere l’accesso alla Pma anche a famiglie monoparentali. Questa sentenza rappresenta un passo importante verso il riconoscimento dei diritti di tutte le famiglie, ma rimane ancora molto da fare. Le parole di Filomena Gallo e Francesca Re, segretaria e consigliera generale dell’associazione, risuonano come un appello all’azione: “Ogni anno migliaia di persone sono costrette a recarsi all’estero per realizzare il proprio progetto di famiglia.” È un chiaro invito a riflettere sul ruolo del legislatore e sulla necessità di una riforma. Non pensi che sia il momento di dare voce a chi si sente escluso?

Strumenti e strategie per il cambiamento

Per raggiungere il loro obiettivo, l’associazione Luca Coscioni ha avviato una raccolta firme a sostegno di una modifica dell’articolo 5 della legge 40 sulla fecondazione assistita. Il 18 settembre, le firme raccolte verranno presentate al Senato. Questo è un passo fondamentale, non solo per le donne e le coppie direttamente coinvolte, ma anche per la società nel suo complesso. La campagna invita tutti a unirsi a questa causa e a sostenere il diritto di ogni individuo a costruire una famiglia. La rimozione delle barriere legali non è solo una questione di giustizia, ma anche un passo verso una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. Sei pronto a fare la tua parte in questa battaglia per il cambiamento?