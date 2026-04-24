Benessere e degustazione in vigna alla Tenuta ai Castelli Romani

La proposta è pensata per chi desidera staccare dalla routine e ritrovare equilibrio fisico e mentale: Casal Montani, la splendida Tenuta ai Castelli Romani, apre le sue porte per una giornata all’insegna del benessere. L’appuntamento è fissato per Domenica 19 Aprile, un’occasione per immergersi nel verde, respirare aria aperta e dedicare tempo a sé.

Questo incontro combina pratiche di movimento, esplorazione del territorio e momenti di gusto. Tra le attività previste si segnala una lezione di yoga, passeggiate nei vigneti, la visita della cantina sotterranea e una degustazione guidata accompagnata da un brunch con prodotti locali. In parallelo sarà attivo un laboratorio creativo di pittura aperto a tutti, pensato per favorire l’espressione e il rilassamento.

Programma della giornata

La giornata è strutturata per alternare momenti di attività e pause rigeneranti, offrendo un ritmo che valorizza la contemplazione e la socialità. Al mattino si svolge la lezione di yoga, pensata per tutti i livelli, seguita da una passeggiata guidata tra i filari dove si spiega il ciclo produttivo di viti e ulivi. La visita alla cantina permette di scoprire tecniche di vinificazione e conservazione, mentre la sessione di degustazione propone vini aziendali accompagnati da un brunch di prodotti locali.

Passeggiata e visita in cantina

Camminare tra i filari è un modo semplice per riavvicinarsi al ritmo della natura: durante la passeggiata la guida illustrerà le caratteristiche del territorio e la filosofia produttiva della tenuta. La discesa nella cantina sotterranea offre una lettura concreta del processo di produzione, con spiegazioni su fermentazione, affinamento e le scelte tecniche adottate. Comprendere la vinificazione aiuta a rendere più consapevole la degustazione, perché gusto e metodo si intrecciano strettamente.

Degustazione e brunch con prodotti locali

La degustazione guidata è pensata come esperienza sensoriale: ogni vino viene presentato insieme a consigli di assaggio e abbinamento. Il brunch propone una selezione di prodotti del territorio — formaggi, pane, olio e altre specialità — che valorizzano il legame tra la tenuta e la gastronomia locale. Questo momento non è solo appagamento del palato, ma anche un’opportunità per confrontarsi e approfondire concetti legati a produzione, sostenibilità e tradizione.

Laboratorio creativo e momenti di relax

Parallelamente alle attività enogastronomiche, sarà disponibile un laboratorio creativo di pittura aperto a persone di ogni età e abilità: l’idea è di utilizzare il colore come strumento di rilassamento e di esplorazione personale. Il laboratorio favorisce la presenza nel momento, offrendo spunti concreti per tradurre in segni le sensazioni provate tra i filari. L’approccio è informale e inclusivo, pensato per chi desidera sperimentare senza giudizio.

Yoga e consapevolezza

La lezione di yoga si concentra su respirazione, mobilità e postura, con esercizi adatti sia ai principianti sia ai praticanti più esperti. L’obiettivo è promuovere una pratica che favorisca la consapevolezza corporea, riduca lo stress e aiuti a ricentrarsi. Praticare all’aperto, a contatto con la natura, amplifica i benefici: il silenzio dei campi e la luce naturale contribuiscono a rendere l’esperienza più intensa e rigenerativa.

Perché partecipare

Partecipare significa concedersi una pausa di qualità che unisce movimento, apprendimento e piacere sensoriale. È un’opportunità per conoscere da vicino una realtà agricola che produce vino e olio, comprendere il valore della filiera e assaporare prodotti autentici. Inoltre, il mix di attività fisiche, degustative e creative supporta il benessere complessivo, offrendo strumenti pratici per riportare serenità e ritmo più lento nella vita quotidiana.

La giornata alla Tenuta ai Castelli Romani è pensata per chi cerca un’esperienza completa: riceverai informazioni pratiche sul programma all’arrivo e potrai partecipare liberamente a tutte le attività previste. L’evento rappresenta un invito a rallentare, coltivare la curiosità e riconnettersi con ciò che nutre corpo e spirito.