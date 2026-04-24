Programma 2026: ritiri di Dharma e meditazione vipassana in Italia

Questo articolo raccoglie in modo chiaro il calendario e le informazioni pratiche relative ai prossimi ritiri di Dharma e di meditazione vipassana condotti da Neva Papachristou in diverse sedi italiane nel 2026. Qui troverai le date ufficiali, le modalità di prenotazione, i vincoli di partecipazione per alcune sessioni e i riferimenti utili per contattare gli organizzatori. L’obiettivo è offrire una panoramica completa per chi desidera partecipare in presenza o approfondire la pratica con un insegnante di lunga esperienza.

Le iniziative sono proposte sia in strutture autonome sia in collaborazione con l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. Ogni ritiro include sessioni di meditazione, istruzioni pratiche e momenti di insegnamento sul Dharma. Viene inoltre specificato quando gli incontri sono riservati a chi ha già partecipato ad altri ritiri con l’insegnante, per garantire la continuità del percorso di pratica.

Calendario dei ritiri e modalità di prenotazione

Di seguito le date e i luoghi confermati: ad Albino (Bergamo) ritiro non organizzato dall’A.Me.Co. dal 21-04-2026 al 26-04-2026 (riservato a chi ha già partecipato ad altri ritiri con Neva e/o Corrado). Le prenotazioni per questa sessione si effettuano telefonando al numero 3314487147 dal 3 al 10 marzo dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Altra proposta ad Albino dal 27-09-2026 al 04-10-2026, anch’essa non organizzata dall’A.Me.Co. e riservata ai partecipanti con esperienza; le prenotazioni per questo ritiro sono previste chiamando lo stesso numero dal 28 luglio al 4 agosto negli orari già indicati.

Ritiri a Pomaia e contatti dell’Istituto

L’Istituto Lama Tzong Khapa organizza i ritiri a Pomaia (Pisa) con Neva nelle seguenti date: 07-05-2026 al 10-05-2026, 25-06-2026 al 28-06-2026 e 05-11-2026 al 08-11-2026. Per prenotare si invita a consultare il sito ufficiale dell’Istituto al link https://www.iltk.org/attivita/ritiro-di-dharma-e-meditazione-vipassana-32/ e, per informazioni telefoniche, contattare il numero 050.685.654 dalle 14:00 alle 16:00. Per le sessioni organizzate dall’Istituto è utile visitare il sito con regolarità per aggiornamenti e modalità di iscrizione.

Chi è Neva Papachristou e che cosa offre il corso

Neva Papachristou è insegnante guida dell’Associazione per la Meditazione di Consapevolezza (A.Me.Co.), che ha fondato nel 1987 insieme a Corrado Pensa. Ha studiato e praticato il Dharma a partire dal 1984, con maestri dell’Insight Meditation Society e del Cambridge Insight Meditation Center, ed è stata nominata insegnante di Dharma secondo la tradizione Theravāda da Larry Rosenberg. Nei ritiri viene sempre riservato spazio a istruzioni dettagliate sulla meditazione e a sessioni di domande e risposte, particolarmente utili per i principianti.

Pubblicazioni e attività editoriali

Neva è anche direttrice editoriale della rivista SATI dell’A.Me.Co. e coautrice, insieme a Corrado Pensa, di diversi volumi: Affrettati Piano: Il cammino interiore e la meditazione di consapevolezza (maggio 2018), Dare il cuore a ciò che conta. Il Buddha e la meditazione di consapevolezza (febbraio 2019; edizione precedente 2012 per Mondadori) e Il profumo del Bene. Meditare è cambiare il mondo pubblicato con Astrolabio-Ubaldini a fine ottobre 2026. Questi testi integrano la pratica offrendo riferimenti teorici e pratici per il percorso di meditazione.

Iscrizione all’A.Me.Co., risorse e contributi

L’Associazione per la Meditazione di Consapevolezza è un ente religioso di tradizione Theravāda fondato a Roma nel dicembre 1987. Chi desidera partecipare alle attività in sede o via Zoom, ricevere tre numeri della rivista SATI, le tracce audio e le dispense, deve iscriversi all’A.Me.Co. I soci possono inoltre partecipare come uditori alle iniziative ricevendo le registrazioni via link. Durante l’anno l’associazione invita insegnanti italiani e internazionali di rilievo e mantiene contatti con istituzioni come l’Insight Meditation Society, Gaia House e vari monasteri internazionali.

Quote associative, pagamenti e benefici

Per il 2026 le quote associative sono indicate come segue: Socio Ordinario minimo 35 euro, Socio Membro minimo 100 euro, Socio Sostenitore minimo 240 euro (possibilità di rateizzazione). Il versamento può avvenire tramite PayPal (minimo 37 euro se si usa questa modalità), conto corrente postale 80904006, bonifico alle Poste con IBAN IT32N0760103200000080904006 o bonifico a Intesa Sanpaolo con IBAN IT38P0306909606100000110929. Inviare la domanda di iscrizione firmata a [email protected] e segnalare il pagamento chiamando lo 06.6865148.

L’associazione ricorda l’importanza della pratica del dāna (generosità) e segnala che le attività sono sostenute anche dalle preferenze dell’Otto per Mille destinate all’Unione Buddhista Italiana. Per ulteriori informazioni la segreteria è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30; sono inoltre disponibili i canali social: Facebook https://www.facebook.com/A.Me.Co.roma/, YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-3RwdljLmN4L19ZCgGYVnA/featured e Instagram @ameco_roma.