Sifilide in aumento in Italia: sintomi, diagnosi e prevenzione

Negli ultimi anni in Italia e in diversi paesi europei si osserva una ripresa dei casi di sifilide, con un preoccupante aumento anche tra i più giovani e, in alcuni contesti, tra i minorenni. Questo fenomeno non deriva da una singola causa, ma da un insieme di fattori che comprendono il minor uso del preservativo, una percezione del rischio ridotta e lacune nell educazione sessuale. La dottoressa Elsa Viora, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, segnala come la combinazione di questi elementi abbia facilitato una diffusione spesso silenziosa dell infezione.

Considerare la sifilide come una malattia del passato è pericoloso. La prevenzione e la diagnosi precoce restano gli strumenti più efficaci per limitare danni individuali e catene di trasmissione. In questo articolo vengono spiegati in modo chiaro gli aspetti fondamentali: cos è il germe responsabile, come avviene il contagio, quali sono i segni clinici da non sottovalutare, come si effettua la diagnosi e quali terapie esistono, oltre alle principali strategie di prevenzione.

Che cos è e come si comporta il batterio

La sifilide è causata dal batterio Treponema pallidum, una spirocheta con forma elicoidale che le permette di muoversi nei tessuti. Questa caratteristica biologica rende il microrganismo particolarmente abile nell invadere l organismo e diffondersi attraverso il circolo sanguigno. Come sottolinea la dottoressa Viora, la capacità del germe di variare il profilo clinico nel tempo lo rende insidioso: sintomi evidenti si alternano a periodi senza manifestazioni, favorendo diagnosi tardive. Per questo motivo la consapevolezza dei meccanismi di azione del batterio è utile per capire perché sia fondamentale non attendere e sottoporsi a controlli quando c è stata esposizione a rischio.

Come si trasmette

La trasmissione avviene prevalentemente per contatto sessuale durante rapporti vaginali, anali o orali. Il batterio penetra attraverso le mucose o microlesioni della pelle, spesso così piccole da non essere percepite. Di conseguenza, il contagio può verificarsi anche in assenza di sintomi evidenti della persona infetta: il Treponema pallidum si trova nelle lesioni, nelle ulcere e nelle secrezioni corporee, rendendo possibile una diffusione silenziosa. La contaminazione non richiede necessariamente un rapporto completo, poiché è sufficiente il contatto tra mucose o cute non integra per permettere il passaggio dell agente infettivo.

Trasmissione verticale e rischi in gravidanza

Un aspetto particolarmente critico è la sifilide congenita, ovvero la trasmissione dalla madre al feto. Durante la gravidanza il batterio può attraversare la placenta e provocare esiti avversi come aborto spontaneo, parto pretermine o danni permanenti allo sviluppo del bambino. Per questo lo screening in gravidanza è una misura di prevenzione essenziale: individuare e trattare l infezione materna prima del parto riduce in modo significativo il rischio per il nascituro. La diagnosi precoce in gravidanza è una delle azioni più efficaci per evitare conseguenze gravi.

Sintomi e andamento della malattia

La sifilide presenta un decorso a fasi. Nella fase primaria compare il sifiloma, un ulcera tondeggiante a margini netti e di consistenza dura, tipicamente indolore, che può localizzarsi sui genitali, nell area anale o in bocca. L assenza di dolore e la sede spesso poco visibile portano facilmente alla sottovalutazione. Se non trattata, l infezione evolve in fase secondaria con eruzioni cutanee diffuse, talvolta anche su palmi delle mani e piante dei piedi, febbre, malessere generale, linfonodi ingrossati e possibili lesioni mucose. A seguire può instaurarsi uno stadio latente senza segni clinici, che può durare anni. Negli stadi tardivi la malattia può colpire organi vitali come cuore e sistema nervoso con danni a volte irreversibili.

Diagnosi, terapia e indicazioni pratiche

Diagnosi

La conferma si ottiene principalmente tramite esami sierologici del sangue che rilevano anticorpi prodotti contro il Treponema pallidum. I test si dividono in specifici, che confermano la presenza di anticorpi diretti contro il germe, e non specifici, utili per valutare l attivita della malattia e il monitoraggio post terapia. Quando sono presenti lesioni si può eseguire un prelievo diretto per l analisi, ma nella pratica clinica quotidiana la sierologia resta lo strumento cardine. Poiché molte fasi sono asintomatiche, fidarsi dei sintomi non è sufficiente: il test è l unico modo per accertare l infezione.

Terapia e prevenzione

La penicillina rimane il trattamento di riferimento e, se somministrata tempestivamente, permette la guarigione completa senza esiti permanenti. Tuttavia, nei casi avanzati i danni già presenti a cuore o sistema nervoso possono essere irreversibili. È fondamentale interrompere i rapporti sessuali fino alla completa guarigione e sottoporre a controllo e trattamento i partner recenti per spezzare la catena dei contagi. La guarigione non genera immunità: è quindi possibile reinfettarsi in caso di nuove esposizioni. Per limitare la diffusione, oltre alla terapia, restano decisive misure di prevenzione come l uso corretto del preservativo, l educazione sessuale, la comunicazione aperta tra partner e gli screening regolari dopo rapporti non protetti.