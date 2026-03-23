Weekend di Reiki e degustazione vini tra le colline del Terminillo

Immagina di risvegliare i sensi circondato dai filari della Tenuta Releais Le Macchie, con le pendici del Terminillo che fanno da sfondo. Questo evento unisce la pratica del Reiki e la meditazione a una degustazione tecnica dei migliori vini della tenuta, accompagnati da prodotti del territorio selezionati da Taste Wine Travel. L’obiettivo è offrire una pausa rigenerante in cui la natura e il gusto collaborano per creare equilibrio interiore e piacere sensoriale.

La proposta è pensata per chi cerca un’esperienza autentica: dalle mani che trasmettono calore durante la sessione di Reiki al profumo dei piatti abbinati ai vini, ogni dettaglio è studiato per valorizzare il legame tra benessere e terroir. Si tratta di un momento dedicato al rilassamento e alla scoperta enogastronomica, ideale per chi desidera lasciare alle spalle la routine e ritrovare armonia.

Un percorso che unisce benessere e territorio

La giornata è strutturata per accompagnare i partecipanti in una sequenza fluida: prima la sintonizzazione interiore con Meditazione e Reiki, poi la scoperta concreta dell’azienda e dei suoi spazi produttivi fino alla sala di degustazione. La pratica di meditazione Reiki qui viene proposta come un ponte tra l’energia personale e l’ambiente rurale, favorendo una sensazione di rigenerazione profonda. Durante la sessione si favorisce il rilascio dello stress per aprire i sensi alla successiva esperienza enogastronomica.

Meditazione e tecniche energetiche

La parte dedicata alla meditazione include esercizi di respirazione e l’applicazione del Reiki come supporto per riequilibrare il corpo energetico. Il metodo è presentato in modo accessibile, con pratiche guidate pensate per chi è alle prime armi e per chi ha già esperienza. L’intento è quello di creare uno spazio sicuro dove le mani e la voce dell’operatore facilitano il rilassamento, permettendo ai partecipanti di percepire più intensamente profumi e sapori durante la degustazione.

Degustazione: sei vini e abbinamenti studiati

La seconda parte dell’evento è la degustazione tecnica dei cru aziendali, accompagnati da prodotti locali scelti direttamente da Taste Wine Travel. Il menu è stato costruito per valorizzare ogni vino, offrendo accostamenti che esaltano profumi e consistenze. Tra i vini proposti spiccano un eccellente Riesling e un Cesenese ottenuto da un vitigno autoctono — attenzione a non confonderlo con il più noto Cesanese — che rappresenta l’identità della zona.

Selezione e abbinamenti

Il banco di degustazione comprende sei etichette selezionate per mostrare diverse espressioni del territorio: bianchi aromatici, rossi di struttura e un bianco aromatico come il Riesling. I prodotti da gustare insieme ai vini sono stati scelti per la loro genuinità e per la capacità di creare contrasti interessanti, rendendo la prova sensoriale ricca e memorabile. L’approccio è didattico ma piacevole, pensato per chi ama approfondire senza rinunciare al piacere.

Informazioni pratiche e prenotazioni

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio 2026 con ritrovo alle ore 10:00 per l’accoglienza dei partecipanti. Il programma prevede a seguire Meditazione e Reiki, la visita guidata della cantina e la degustazione tecnica. La partecipazione è riservata ai soci dell’Accademia di studi storici italiani, di cui fa parte TasteWineTravel.com. La quota di iscrizione è di 55 euro, pagabile online con carta di credito o bonifico.

Pacchetto plus e pernottamento

Per chi desidera prolungare l’esperienza è disponibile il pacchetto plus, che comprende meditazione, visita in cantina, degustazione e il pernottamento nelle particolari camere botte con prima colazione inclusa per la notte del 16 maggio. Il prezzo è di 150 euro per i soci e 160 euro per i non tesserati. Le prenotazioni e i pagamenti vanno effettuati esclusivamente online tramite l’apposito modulo.

Luogo e come raggiungerci

L’evento si svolge a Rieti, presso la Tenuta Releais Le Macchie in Via Foresta 51, 02100 Rieti (RI). La location, affacciata sulle pendici del Terminillo, offre un contesto naturale ideale per rigenerarsi e vivere un’esperienza sensoriale completa. Posti limitati: è consigliabile assicurarsi il proprio posto il prima possibile per non perdere questa combinazione di benessere, cultura del vino e ospitalità locale.

Promuovere la qualità del territorio e contribuire a un cambiamento positivo nella vita delle persone sono i principi che guidano questa proposta. Se vuoi partecipare a un evento che unisce benessere e degustazione vini, prenota ora e preparati a un giorno pensato per risvegliare corpo, mente e gusto.