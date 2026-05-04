Weekend di Somatic Yogafun e Hatha Yoga in Maremma

Dal 1 maggio al 3 maggio arriva un ritiro pensato per combinare movimento, respiro e natura: la formula unisce Hatha Yoga, pratiche somatiche e passeggiate nel Parco dell’Uccellina con una giornata intera sull’Isola del Giglio. Questo appuntamento nella Maremma propone attività all’aperto e sessioni di meditazione in luoghi scelti per la loro bellezza e integrità ambientale. L’obiettivo è offrire uno spazio dove ritrovare equilibrio attraverso pratiche adatte a partecipanti di ogni livello, valorizzando la connessione con il paesaggio costiero.

Le proposte comprendono esercizi basati su Somatic Yogafun e su tecniche tradizionali di Hatha, integrate da elementi di Pranayama, meditazione e pratiche di grounding. Il ritiro è pensato sia per chi ha già esperienza, sia per chi desidera avvicinarsi con gradualità: la presenza mentale e la motivazione sono più importanti della performance. È possibile arrivare il 30 aprile oppure la mattina dell’1 maggio (è consigliato arrivare entro le 10:30 e contattarci per organizzarci: 388 9395762), per vivere pienamente le attività previste.

Cosa comprende il programma

Il programma combina sessioni pratiche e momenti di esplorazione: il ritiro include lezioni di Hatha Yoga multilevel, sessioni di Somatic Yogafun focalizzate sul rilascio emozionale e sul bilanciamento del modello polivagale, esercizi di Pranayama e meditazioni guidate. Le attività prevedono anche tecniche di Earthing e Grounding sulla spiaggia per favorire la regolazione dello stress e dell’ansia, lavorando sul sistema nervoso attraverso movimenti graduali anziché posture performative.

Pratiche principali e approccio

La proposta didattica alterna sequenze di Hatha e moduli di Somatic Yogafun, spesso arricchiti da sessioni di Yoga della risata e pratiche di rilascio emozionale. Il ritiro sfrutta il potenziale del Pranayama per modulare gli stati interni e, quando possibile, inserisce il Yoga Nidra serale come pratica opzionale. Le attività sono non competitive: si lavora sulla consapevolezza sensoriale, sulla respirazione e sulla possibilità di generare benessere attraverso endorfine, serotonina e dopamina, stimolate anche da momenti di gioco e condivisione.

Programma giornaliero (scheda sintetica)

PRIMO GIORNO — 1° maggio: l’incontro inizia alle 10:00 al Parco dell’Uccellina con presentazione e breve pratica di mindfulness. Alle 10:30 si parte per un trekking con momenti di Yoga sulla spiaggia e possibile bagno a seconda del meteo. Pranzo nelle aree boschive o in un borgo vicino; pomeriggio con camminate e sessione di Somatic Yogafun per la gestione emotiva. La giornata si chiude con meditazione per i chakra, cena vegetariana detox e, in serata, sessione facoltativa di Yoga Nidra.

SECONDO GIORNO — 2 maggio: mattino di risveglio con yoga e colazione, quindi trasferimento per un’intera giornata sull’Isola del Giglio (ore 10–16) con trekking leggeri, soste in spiaggia e pratiche outdoor. Nel pomeriggio/sera sessione di Pranayama e yin/vinyasa multilevel, canto e mantra, seguiti dalla cena e da una meditazione serale facoltativa.

TERZO GIORNO — 3 maggio: mattino dedicato allo yoga al risveglio e colazione, poi escursioni nel Parco della Maremma oppure, a scelta del gruppo, visita alle Terme di Saturnia. Camminate, soste per pratiche di meditazione e consapevolezza fino alla conclusione prevista alle 16:00, con saluti finali e possibilità di prolungare la permanenza per ulteriore pratica o visite ai borghi locali.

Logistica e sistemazioni

Le sistemazioni si trovano nell’area del Parco dell’Uccellina, a breve distanza dal mare e immerse nella natura. L’offerta include pernottamento, colazione e cena: la formula speciale per chi prenota entro il 20 Aprile è SOLO 280€ per due notti con mezza pensione e corsi/attività. In alternativa il corso è proposto a 140€ se prenotato entro il 20 Aprile (poi 190€), mentre il soggiorno è indicativamente 70€ a persona al giorno per pernottamento, colazione e cena; uso singola +15€/notte, riduzioni per camera tripla.

Come prenotare e perché partecipare

Per informazioni dettagliate e prenotazioni scrivi o chiama senza impegno il numero 388 9395762 (anche WhatsApp). Questo ritiro è ideale per chi desidera ritrovare equilibrio tra corpo e mente, immergendosi in paesaggi marini e costieri preservati: l’Isola del Giglio e la Maremma offrono un contesto perfetto per pratiche che combinano movimento, respiro e natura. La partecipazione richiede entusiasmo e apertura, non livelli avanzati: la guida delle lezioni è modulata per accogliere praticanti a tutti i livelli.