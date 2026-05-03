Lezione di yoga nella limonaia storica di Battaglia Terme

La lezione si svolge in un ambiente che unisce storia e natura: la limonaia della villa si apre sul giardino e diventa una sala luminosa dove la pratica assume una forte connotazione sensoriale. L’ampiezza delle aperture regala una vista sul parco e sulle statue rinascimentali che emergono tra il verde, creando una scenografia che accompagna ogni movimento. Respirare in questo spazio significa sentirsi accolti dalla quiete del luogo, elemento essenziale per un approccio al benessere che vada oltre il semplice esercizio fisico.

La proposta è pensata per essere accessibile: la lezione dalle 10.30 alle 11.45 è stata strutturata per guidare partecipanti di diversi livelli attraverso un percorso equilibrato. Si chiede ai presenti di portare il proprio materassino e di rispettare la prenotazione obbligatoria, visto che i posti sono limitati. L’indirizzo per raggiungere l’appuntamento è Viale Sant’Elena, 36 – 35041 Battaglia Terme (PD), dove la limonaia della villa offre un rifugio intimo e suggestivo per la pratica.

Lo spazio: limonaia e cornice storica

Nella limonaia, la congiunzione di luce, pietra e vegetazione trasforma una lezione in un’esperienza immersiva. Le statue del XVI secolo, visibili dal grande spazio vetrato, fungono da testimoni silenziosi: la loro presenza dona un senso di solennità alla pratica. Il contesto architettonico rinforza la percezione di un tempo sospeso, ideale per favorire il ritorno all’ascolto corporeo. In questa cornice, il focus non è solo sulla prestazione, ma sulla qualità dell’attenzione: respirare, muoversi e fermarsi diventano atti profondamente connessi con l’ambiente.

Atmosfera e dettagli

Il gioco di luce naturale amplifica la sensazione di calma; il silenzio del parco esterno contribuisce a creare una dimensione raccolta. L’insieme degli elementi architettonici e naturali rende ogni incontro unico, perché ogni alba o mattina cambia la tonalità della stanza. L’immersione sensoriale facilita il processo di rilassamento e rende più semplice l’ingresso in pratiche di consapevolezza come la meditazione e il pranayama, pratiche approfondite durante la parte finale della lezione.

La lezione: struttura e obiettivi

La classe è articolata per accompagnare progressivamente il corpo e la mente: si parte con un riscaldamento dolce che favorisce la mobilità articolare e la connessione interna, proseguendo con una sequenza di asana pensata per lavorare su aree corporee diverse. Ogni incontro dedica attenzioni specifiche a un tema del corpo o della respirazione, rendendo la pratica mirata e variata. L’obiettivo è offrire a ciascun partecipante strumenti pratici per aumentare flessibilità, forza e presenza mentale, nel rispetto dei propri limiti.

Sequenza e tecniche

La parte centrale è composta da una serie di asanas che vengono spiegate e adattate ai singoli partecipanti, seguite da esercizi di pranayama — ovvero tecniche di controllo del respiro — per rafforzare la connessione tra corpo e mente. La lezione si conclude con un momento di rilassamento profondo e una breve meditazione guidata, pensati per integrare gli effetti della pratica. L’approccio è progressivo e inclusivo: non servono esperienze pregresse per partecipare.

Informazioni pratiche

Per partecipare è indispensabile prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati. Ricordati di portare il tuo materassino da yoga e abbigliamento comodo che consenta libertà di movimento. La durata dell’incontro è di un’ora e quindici minuti, dalle 10.30 alle 11.45, e si svolge presso Viale Sant’Elena, 36 – 35041 Battaglia Terme (PD). L’esperienza unisce aspetti fisici, artistici e sensoriali per offrire una pausa rigenerante nella routine quotidiana: un appuntamento che fonde pratica, natura e storia per lasciare una traccia duratura nel benessere personale.