Tre giorni di yoga a Bologna: programma vario, orari serali e iscrizione facile.

Nel cuore di Bologna sta per arrivare un appuntamento imperdibile per gli amanti del benessere: la CUSB organizza una serie di corsi di yoga dal 2 al 4 novembre nella sede delle Scuole Maestre Pie, in via Montello 42. L’iniziativa, pensata per chi desidera approfondire la pratica o avvicinarsi per la prima volta al movimento consapevole, si svolgerà in orari serali, ideali per chi lavora durante il giorno. La location, facilmente raggiungibile dal cancello carrabile in fondo alla strada, offre spazi ampi e luminosi, perfetti per accogliere sia principianti che praticanti esperti.

Programma dettagliato dei corsi di yoga

Lunedì 2 novembre

Alle 18:30 inizia il Prana Vinyasa Flow, una sequenza dinamica che combina il respiro al movimento per risvegliare energia e flessibilità. Dalle 19:30 alle 20:30 la classe Slow Flow Vinyasa propone un ritmo più graduale, permettendo di approfondire l’allineamento e la consapevolezza corporea. La serata si chiude alle 21:30 con il Soft Dynamic Yoga, un percorso delicato che favorisce il rilassamento profondo senza rinunciare a una leggera attività muscolare.

Martedì 3 novembre

Il 3 novembre parte alle 19:45 con Elemental Yoga, una lezione incentrata sui principi fondamentali delle posizioni, pensata per costruire una base solida. Subito dopo, dalle 20:45 alle 21:45, si svolgerà Pranayama e Meditazione, una sessione dedicata alla gestione del respiro e alla pratica meditativa, ideale per chi cerca equilibrio mentale oltre al beneficio fisico.

Mercoledì 4 novembre

Il giorno conclusivo offre tre proposte: dalle 18:30 alle 19:30 il tradizionale Ashtanga Yoga, caratterizzato da sequenze impegnative e fluide; dalle 19:30 alle 20:30 il più accessibile Hatha Yoga, che enfatizza posizioni statiche e respirazione; infine, dalle 20:30 alle 21:30 il Hatha Flow e Tecniche di Rilassamento, una fusione di movimento fluido e tecniche di rilassamento guidato per chiudere il weekend con serenità.

Come partecipare e cosa aspettarsi

Per riservare un posto è sufficiente compilare il modulo online disponibile al link fornito nell’annuncio. La prenotazione è gratuita e garantisce l’accesso a tutte le lezioni previste nei tre giorni. Una volta registrati, i partecipanti riceveranno una conferma via email con indicazioni su dove parcheggiare e su eventuali materiali da portare (tappetino personale, acqua e abbigliamento comodo). L’ambiente è accogliente, il personale qualificato e pronto a supportare ogni livello di esperienza, dall’apprendimento delle basi alla perfezione di sequenze avanzate.

Benefici delle diverse tipologie di lezione

Il Vinyasa Flow stimola forza e resistenza cardiovascolare, mentre il Slow Flow favorisce la consapevolezza dell’allineamento e riduce lo stress. Le classi Soft Dynamic e Hatha Flow con rilassamento sono particolarmente indicate per chi vuole concludere la giornata con una sensazione di leggerezza. Pranayama e meditazione supportano la gestione dell’ansia e migliorano la concentrazione, e l’Ashtanga propone una sfida più intensa per chi desidera aumentare flessibilità e potenza muscolare.

Non perdere l’opportunità di vivere tre serate di yoga guidate da istruttori certificati, in una location centrale di Bologna. Clicca sul modulo per confermare la tua presenza, preparati a respirare, muoverti e rilassarti, e porta con te la serenità che solo una pratica costante può regalare.