Falzes e dintorni: passeggiate, sapori e luoghi da scoprire

Anche i centri più piccoli possono diventare una base interessante, soprattutto quando permettono di partire a piedi per una passeggiata, raggiungere facilmente altre mete e conoscere più da vicino le tradizioni del territorio.

Falzes, località della Val Pusteria, offre proprio questa possibilità. Il paese si trova a poca distanza da Brunico ed è circondato da prati, boschi e montagne: una posizione che in autunno permette di alternare giornate all’aperto, brevi gite e soste dedicate alla cucina locale.

Una locanda che racconta la storia di Falzes

Se vuoi conoscere una struttura che conserva il carattere dell’ospitalità altoatesina, scopri qui l’offerta proposta da questo hotel a Falzes: la Gasthof Jochele si trova nel centro del paese e unisce l’impostazione contemporanea dell’albergo alla lunga storia della locanda.

Le sue origini come locanda risalgono al 1792, quando Anton Hilber, agricoltore di Falzes e antenato degli attuali albergatori, acquistò lo Jochele e ne fece un luogo di ristoro frequentato soprattutto dagli abitanti della zona. Dopo diversi passaggi nella storia familiare, nel 1951 la locanda fu ampliata e trasformata in hotel. Oggi la struttura conserva elementi dell’edificio storico, come le volte a botte, affiancandoli a spazi dal design moderno.

Una passeggiata partendo dal paese

Per trascorrere qualche ora all’aperto non occorre necessariamente spostarsi da Falzes. Il “Sentiero panoramico” è un percorso ad anello di 5,4 chilometri che parte dal centro e attraversa prati e margini del bosco, incontrando lungo il tragitto masi, cappelle e croci.

L’itinerario richiede circa due ore, presenta 189 metri di dislivello ed è classificato come facile. Dal percorso si aprono inoltre vedute sul paese e sul Plan de Corones. Il portale turistico di Brunico indica anche ottobre e novembre tra i periodi consigliati per percorrerlo.

Le forme insolite delle Piramidi di terra

Falzes può diventare anche il punto di partenza per qualche gita in Val Pusteria. Una meta particolare sono le Piramidi di terra di Plata, sopra Perca, formazioni modellate nel tempo dall’erosione dell’acqua.

La loro origine è legata a una frana avvenuta nel 1882. Il progressivo dilavamento del terreno argilloso ha successivamente formato colonne sormontate da massi, che proteggono il materiale sottostante dall’erosione. Il risultato è un paesaggio insolito e in continua trasformazione, facilmente raggiungibile in auto da Falzes.

Il ritorno al “solito tavolo”

La giornata può infine concludersi tornando a uno degli elementi che maggiormente caratterizzano lo Jochele: la sua identità di locanda sudtirolese. La cucina mantiene infatti un legame con ricette e metodi di preparazione tradizionali, affiancandoli a proposte più contemporanee.

È un aspetto coerente con la storia stessa della struttura, da secoli luogo d’incontro per abitanti e viaggiatori. Per chi desidera terminare la giornata con qualche momento di relax, l’hotel dispone inoltre di una piccola area wellness con sauna finlandese, bagno turco e piscina scoperta.

Passeggiate, gite e cucina permettono così di organizzare il soggiorno senza allontanarsi necessariamente molto da Falzes, lasciando che sia il territorio circostante, giorno dopo giorno, a suggerire cosa fare.