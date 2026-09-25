Autunno sulla Strada del Vino dell’Alto Adige: tra vigneti, sapori e benessere

La Strada del Vino dell’Alto Adige è una di queste: la vendemmia, le iniziative enogastronomiche e i vigneti che cambiano progressivamente colore accompagnano una stagione nella quale rimangono numerose possibilità per trascorrere del tempo all’aperto.

Il clima della zona risente dell’incontro tra influenze alpine e mediterranee e favorisce una stagione escursionistica piuttosto lunga. Il risultato è un territorio nel quale una vacanza può combinare passeggiate, visite ai paesi e appuntamenti dedicati al vino e alla gastronomia.

Cornaiano, una base nel territorio di Appiano

La parte settentrionale della Strada del Vino offre diverse possibilità per scegliere un punto di partenza dal quale esplorare la zona, alternando le giornate dedicate al territorio ai momenti trascorsi in struttura.

A Cornaiano, frazione di Appiano sulla Strada del Vino, si trova il Weinegg Wellviva Resort, una scelta al top tra i 5 stelle dell’Alto Adige per chi desidera affiancare alla scoperta del territorio un soggiorno nel quale benessere e gastronomia occupano un ruolo importante.

L’area Wellviva comprende piscine interne ed esterne, saune e ambienti dedicati al riposo, mentre la proposta gastronomica accompagna diversi momenti della giornata. Particolarmente coerente con il territorio è la vinoteca dell’hotel, che raccoglie oltre 800 etichette e affianca vini altoatesini e italiani a una selezione internazionale.

La stagione della vendemmia e i suoi appuntamenti

Tra settembre e novembre il vino diventa protagonista anche di numerose iniziative. Autunno di Vini 2026, in programma fino all’11 novembre, riunisce lungo la Strada del Vino appuntamenti legati alla vendemmia, degustazioni, proposte gastronomiche e occasioni per conoscere più da vicino la cultura vitivinicola locale.

A Cornaiano, in particolare, sabato 10 ottobre è in programma L’ultimo carico d’uva, appuntamento che richiama una tradizione legata alla conclusione della vendemmia. Il carro con l’ultimo raccolto raggiunge il centro del paese, dove l’uva viene pigiata con un torchio storico e il mosto fresco viene offerto in degustazione.

Sono occasioni che aggiungono qualcosa alla semplice visita di una cantina: il vino diventa infatti un modo per conoscere la storia, le attività e le tradizioni dei paesi attraversati durante il soggiorno.

Passeggiate tra vigneti, boschi e castelli

La zona di Appiano offre anche numerose possibilità per chi vuole dedicare una parte della giornata alle passeggiate. I percorsi attraversano un paesaggio nel quale vigneti, boschi, laghi e antiche residenze si trovano a distanze relativamente contenute, permettendo di scegliere itinerari differenti per lunghezza e difficoltà.

In autunno anche una camminata non particolarmente impegnativa può diventare un modo per osservare da vicino il territorio vitivinicolo dopo la vendemmia. Tra Appiano e le sue frazioni si può quindi alternare il tempo trascorso nei vigneti alle visite dei paesi, senza che l’attività all’aperto debba necessariamente assumere la forma dell’escursione in alta montagna.

La scelta dell’itinerario va naturalmente adattata alle condizioni meteorologiche e a quelle dei sentieri nel periodo del soggiorno.

Un territorio da vivere con ritmi diversi

La Strada del Vino consente così di costruire giornate anche molto diverse tra loro. Una passeggiata può occupare la mattina, mentre il pomeriggio può essere dedicato a una cantina, a uno degli appuntamenti autunnali oppure semplicemente ai servizi dell’hotel.

Al Weinegg, la presenza della Wellviva Spa, della proposta gastronomica e della vinoteca permette di proseguire anche in struttura quel filo conduttore fatto di benessere e sapori che caratterizza il territorio circostante.

È proprio questa possibilità di alternare esperienze differenti a rendere particolarmente interessante un soggiorno autunnale nella zona di Appiano: il vino rimane un elemento centrale, senza essere l’unico motivo per scoprirla.