Negli ultimi anni molte persone praticano yoga per rilassarsi, migliorare mobilità o gestire lo stress; la domanda su un impatto misurabile sui valori pressori resta però aperta. Una revisione sistematica pubblicata il 3 ottobre 2026 ha raccolto 22 studi randomizzati condotti su un totale fino a 3.089 partecipanti, focalizzandosi esclusivamente su adulti senza diagnosi di ipertensione, cioè in un contesto di possibile prevenzione primaria. Gli interventi confrontati includevano tecniche di meditazione, esercizi di rilassamento e pratiche corpo-mente come yoga e tai chi, messe a confronto con gruppi di controllo.

Risultati quantitativi della revisione sistematica

La metanalisi ha stimato che gli interventi corpo-mente hanno portato a una diminuzione media della pressione sistolica di circa 2,17 mmHg rispetto ai controlli, con un intervallo di confidenza che va da −3,29 a −1,05 mmHg. In termini pratici, si tratta di una riduzione modesta ma statisticamente compatibile con un effetto reale. Altri approcci valutati nella stessa analisi hanno mostrato differenze diverse: la meditazione ha evidenziato una riduzione intorno a 1,49 mmHg della sistolica, mentre le tecniche di rilassamento hanno indicato una riduzione teorica più ampia (circa 4,76 mmHg), sebbene con maggiore incertezza dovuta a un intervallo di confidenza più largo.

Dettagli sugli effetti misurati

È importante chiarire che il valore di −2,17 mmHg non rappresenta l’«effetto dello yoga» inteso come unica pratica standardizzata: è la stima combinata ottenuta raggruppando diversi interventi corpo-mente. I trial inclusi differivano per durata, intensità degli interventi, caratteristiche delle popolazioni studiate e modalità di confronto, quindi l’effetto medio va letto come un’indicazione generale piuttosto che come una dose-unica applicabile a ogni stile di yoga frequenza o individuo.

Meccanismi plausibili e limiti interpretativi

Il nesso biologico più plausibile tra pratiche come yoga e pressione arteriosa passa da una migliore gestione dello stress e dalla modulazione del sistema nervoso autonomo: tecniche di respirazione controllata, movimenti a bassa intensità e rilassamento possono spostare temporaneamente l’equilibrio fra attivazione simpatica e tonicità parasimpatica. Inoltre, una gestione dello stress più efficace può influire indirettamente su sonno, attività fisica e altri comportamenti salutari, fattori che a loro volta incidono sui valori pressori.

Limiti della prova e considerazioni pratiche

La revisione misura variazioni di pressione nel periodo osservato dagli studi, ma non dimostra che la pratica regolare di yoga impedisca lo sviluppo di ipertensione né che riduca eventi clinici maggiori come infarto, ictus o mortalità cardiovascolare. Per queste conclusioni servirebbero studi di lungo periodo che colleghino i piccoli cambiamenti pressori a esiti clinici reali. Inoltre, l’eterogeneità degli studi inclusi (differenze negli interventi, nelle popolazioni e nei confronti usati) introduce incertezza sulla generalizzabilità degli effetti stimati.

Linee guida aggiornate considerano pratiche come controllo della respirazione e altre tecniche per la gestione dello stress possibili strumenti addizionali nella prevenzione e nel trattamento della pressione elevata, ma sempre insieme ad altri interventi sullo stile di vita e, quando necessario, ai farmaci. In questa prospettiva, lo yoga non va inteso come un «farmaco naturale» sostitutivo, ma come un elemento potenzialmente utile all’interno di un approccio globale alla salute cardiovascolare.

Questo risultato rende la gestione dello stress un tema pertinente alla salute cardiovascolare preventiva, pur richiedendo cautela nell’interpretazione e la necessità di studi più omogenei e di lungo periodo per stabilire impatti clinici concreti.