Il 1 ottobre è dedicato al World Vegetarian Day una ricorrenza istituita nel 1978 dall’International Vegetarian Union per dare visibilità a uno stile alimentare sempre più diffuso. Oggi, soprattutto tra i giovani, la scelta di ridurre o eliminare carne e pesce è motivata da ragioni etiche, ambientali o di benessere, ma la semplice astensione da questi prodotti non garantisce automaticamente una alimentazione salutare.

Il presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana, Francesco Sofi, ricorda che una dieta vegetariana può includere cibi altamente processati, come patatine fritte, ketchup e bevande gassate, che pur essendo tecnicamente privi di ingredienti animali non forniscono i nutrienti necessari. Per evitare che il vegetarianismo diventi una scusa per abitudini alimentari poco equilibrate, è fondamentale conoscere gli elementi chiave di un regime nutrizionalmente corretto.

World Vegetarian Day e l’interesse crescente per la dieta senza carne

Nel corso degli ultimi decenni, la percentuale di persone che seguono una dieta priva di carne è salita notevolmente, spinta da campagne di sensibilizzazione e da una maggiore disponibilità di prodotti vegetali. Tuttavia, Sofi avverte che molti giovani, per pigrizia o per mancanza di alternative adeguate, si limitano a consumare grandi quantità di pasta, patate o formaggi sostitutivi, correndo il rischio di squilibri nutrizionali. La ricerca mostra che, quando la dieta vegetariana è ben pianificata, i benefici per la salute sono evidenti, ma quando si ricorre a scelte monotone o a cibi ultraprocessati, i vantaggi svaniscono.

Come costruire una dieta vegetariana davvero equilibrata

Scelta degli alimenti e prevenzione delle carenze

Per garantire un apporto sufficiente di macro- e micronutrienti, è indispensabile variare le fonti proteiche. Legumi cereali integrali, frutta secca e semi oleosi costituiscono le principali riserve di proteine vegetali e forniscono ferro, zinco e calcio. L’abbinamento legumi-cereali, per esempio riso e fagioli, migliora la qualità delle proteine grazie a una combinazione complementare di aminoacidi. Inoltre, alimenti ricchi di ferro non-eme, come spinaci, lenticchie e semi di zucca, devono essere accompagnati da vitamina C per favorirne l’assorbimento.

Integratori: quando sono indispensabili

Le diete vegane, che escludono anche uova e latticini, richiedono l’integrazione di vitamina B12 presente quasi esclusivamente in prodotti di origine animale. Sofi consiglia un supplemento giornaliero o settimanale, soprattutto per le donne in età fertile e per le persone oltre i cinquanta anni. Per chi segue una dieta latto-ovo vegetariana, il rischio di carenze di B12 è ridotto, ma è comunque consigliabile monitorare i livelli ematici di ferro e calcio, specialmente nelle giovani donne, mediante esami periodici.

Benefici osservati e limiti del confronto con la dieta mediterranea

Studi epidemiologici hanno evidenziato che una dieta vegetariana ben equilibrata è associata a una riduzione della glicemia e del colesterolo, migliorando così la salute metabolica e cardiovascolare. Una revisione dell’Università di Warwick ha mostrato che, combinata con attività fisica regolare, essa diminuisce i marcatori infiammatori implicati in molte malattie croniche, incluse alcune forme di cancro. Tuttavia, le evidenze sull’effetto diretto contro il cancro rimangono inconcludenti, poiché i risultati più positivi provengono da popolazioni particolari, come gli avventisti del settimo giorno, i quali adottano anche stili di vita complessivamente salutari.

Quando la dieta vegetariana viene confrontata con la dieta mediterranea le differenze risultano meno marcate. Una porzione moderata di carne (100-150 g) consumata due-tre volte a settimana nella dieta mediterranea produce risultati simili a una dieta vegetariana rigorosa, a patto che entrambe rispettino i principi di varietà, porzioni equilibrate e consumo di alimenti freschi. Il messaggio chiave resta quindi l’importanza di un’alimentazione bilanciata, indipendentemente dal fatto di includere o meno prodotti animali.