Yoga Radio Bruno Estate in tv: il concerto di Riccione in prima serata

Il 4, Italia 1 trasmetterà in prima serata lo spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate che ha inaugurato il tour 2026 a Riccione il 1° giugno. L’evento, tenutosi in piazzale Roma ha trasformato la piazza in un enorme palcoscenico a cielo aperto, attirando un pubblico numeroso e coinvolgendo l’intera città.

La serata, condotta da Noemi ed Enrico Papi ha visto esibirsi alcuni dei più amati artisti italiani come Tommaso ParadisoMichele BraviLevanteFrancesca MichielinLe VibrazioniShadeAiello e Leo Gassman. L’ospite internazionale Kamrad star tedesca, ha conquistato il pubblico con le sue hit come “Hug Yourself”, “Be Mine”, “I Believe” e “Feel Alive”.

Un evento che unisce musica e valorizzazione degli spazi urbani

L’evento ha dimostrato la capacità di Riccione di organizzare grandi appuntamenti musicali, unendo intrattenimento di qualità e valorizzazione degli spazi urbani. L’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi ha commentato: “Portare Riccione in prima serata su Italia 1 significa offrire alla città una straordinaria vetrina nazionale e raccontare, attraverso la musica e lo spettacolo, l’energia di una destinazione sempre più capace di attrarre pubblico e attenzione mediatica.”

Il grande show di piazzale Roma ha dimostrato la forza di un format che unisce intrattenimento, qualità artistica e valorizzazione degli spazi simbolo della città. Riccione Music City nasce proprio con questo obiettivo: costruire eventi in grado di generare emozione, coinvolgere cittadini e ospiti e rafforzare il posizionamento turistico della nostra città.

Oltre quattro ore di spettacolo e intrattenimento

La serata ha regalato oltre quattro ore di spettacolo, tra grandi successi, nuove sonorità e momenti di intrattenimento. Enzo Ferrari, inviato tra il pubblico, ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente. L’energia dell’evento ha confermato ancora una volta il forte legame tra Riccione e la musica dal vivo.

La messa in onda su Italia 1 rappresenta un importante risultato e una nuova occasione per far conoscere Riccione a milioni di spettatori. L’evento ha dimostrato come la città sia in grado di organizzare spettacoli di alto livello, attirando l’attenzione mediatica e rafforzando il suo posizionamento turistico.