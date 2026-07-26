Salute oculare: errori comuni che danneggiano la vista

La vista è uno dei sensi più preziosi, ma spesso la sua salute viene trascurata fino a quando non si manifestano problemi evidenti. Con l’invecchiamento e l’esposizione a piccoli traumi quotidiani, la qualità della visione può deteriorarsi significativamente. Sebbene la chirurgia moderna offra soluzioni per correggere molti difetti, la prevenzione rimane il metodo più efficace per preservare la salute oculare.

Esperti in optometria e chirurgia oftalmico-rifrattiva hanno identificato otto abitudini comuni che possono danneggiare gli occhi. Ecco cosa evitare per mantenere una vista sana.

Dormire con le lenti a contatto

Usare le lenti a contatto durante il sonno, anche per brevi pisolini, può esporre gli occhi a rischi elevati. Durante la notte, i microbi e i batteri depositati sulla superficie oculare possono proliferare, causando cheratiti e ulcere corneali gravi. In casi estremi, queste condizioni possono richiedere un trapianto di cornea per evitare la perdita permanente della vista.

Risciacquare le lenti con l’acqua del rubinetto

Un errore comune ma pericoloso è sciacquare le lenti o la loro custodia con acqua corrente. L’acqua domestica può contenere microrganismi nocivi, come l’Acanthamoeba, che possono causare cheratiti microbiche. Per evitare questi rischi, è fondamentale utilizzare solo soluzioni sterili apposite e rispettare le scadenze di ricambio previste.

Fissare gli schermi senza pause

L’uso prolungato di smartphone, tablet e computer da distanza ravvicinata può causare affaticamento visivo e aumentare il rischio di miopia, soprattutto nei giovani. Per limitare lo stress visivo, gli oftalmologi consigliano di seguire la regola del 20-20-20 ogni 20 minuti di lavoro al computer, fare una pausa di 20 secondi fissando un punto a almeno 6 metri di distanza.

Non struccarsi prima di andare a dormire

Con l’avanzare dell’età, la produzione e la qualità del film lacrimale diminuiscono fisiologicamente. Il trucco lasciato sugli occhi durante la notte può ostruire le ghiandole di Meibomio, alterare la lubrificazione naturale della cornea e causare infezioni dolorose. Gli specialisti raccomandano l’uso quotidiano di lacrime artificiali senza conservanti per mantenere la superficie oculare idratata.

Ignorare i sintomi visivi improvvisi

La comparsa improvvisa di floaters (mosche volanti), lampi di luce o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina, che, se trattata tempestivamente con il laser, può evitare il distacco della retina e interventi chirurgici complessi.

Fumare o svapare

Il fumo di sigaretta e i vapori delle e-cig rilasciano sostanze tossiche e fumi irritanti che possono provocare abrasioni corneali e forme severe di occhio secco. La nicotina e lo stress ossidativo legato al fumo aumentano significativamente l’incidenza di cataratta precoce e accelerano i processi degenerativi della retina.

Guardare direttamente il sole

Oltre alle esposizioni prolungate al sole senza occhiali protettivi con filtro UV certificato, fissare direttamente il sole, come durante le eclissi solari senza protezione adeguata, può causare una maculopatia solare o bruciatura retinica irrisolubile. Questo danno distrugge i fotorecettori deputati alla visione centrale, compromettendo permanentemente la vista.

Trascurare l’alimentazione e i controlli annuali

Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica ed eziologie vascolari. Una dieta mediterranea, povera di zuccheri raffinati e grassi saturi ma ricca di antiossidanti, abbinata a controlli oculistici annuali con esame del fondo oculare in midriasi, permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi.