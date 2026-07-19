Savona ospita Spiagge della Salute: sport, salute e divertimento

Le spiagge italiane si trasformano in palestre a cielo aperto e centri di prevenzione medica. L’iniziativa Spiagge della Salute fa tappa a Savona, offrendo ai visitatori l’opportunità di prendersi cura della propria salute in modo divertente e coinvolgente.

L’evento, promosso da ASC Attività Sportive Confederate in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) si svolge domenica 19 luglio ai Bagni Olimpia di Savona. L’obiettivo è portare la sanità di prossimità dove le persone già si trovano, trasformando le spiagge in presidi di prevenzione medica e benessere.

Consulti medici gratuiti e attività sportive

L’evento si articola in due aree principali: il truck della salute e l’area dedicata alle attività sportive e ludiche. Nel truck, i visitatori possono accedere gratuitamente a consulti medici dermatologici e nutrizionali, curati da professionisti delle società scientifiche.

Lo sportello dermatologico, realizzato con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) si concentra sui rischi dell’esposizione prolungata ai raggi solari e sulla protezione della pelle. Lo sportello nutrizionale, curato dall’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) affronta i corretti stili di vita e l’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Attività sportive e dimostrazioni di salvamento

Sull’arenile, gli operatori della rete ASC animano l’area dedicata a sport e intrattenimento. Il programma prevede nuoto, acquagym, giochi acquatici per bambini, yoga e danza, con gli istruttori di Amatori Nuoto SavonaIl Cerchio dell’Essere e Fit Dance Savona.

In collaborazione con Cristian di Santo presidente nazionale di Lifeguard Italia sono in calendario anche dimostrazioni di salvamento e informazioni sulla prevenzione in acqua.

Il ruolo degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari italiani rappresentano un unicum a livello mondiale, non solo per la qualità dell’offerta, ma anche per il loro ruolo di luoghi di incontro e socializzazione. L’iniziativa Spiagge della Salute integra l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte a una clientela sempre più esigente.

Secondo Antonio Capacchione presidente nazionale del SIB, gli stabilimenti balneari hanno sostituito le piazze delle città come luoghi di aggregazione. L’iniziativa offre una preziosa opportunità per prendersi cura della propria salute in un contesto divertente e rilassante.

Le tappe del tour

Il tour di Spiagge della Salute è partito il 7 giugno da Pescara e toccherà altre nove località balneari italiane. Dopo Savona, le prossime tappe saranno Brindisi il 26 luglio, Chioggia il 2 agosto, Casalbordino il 9 agosto e Termoli il 30 agosto.

L’evento si avvale del contributo scientifico di ADI e ADOI, del contributo non condizionato di Giuliani e del supporto di Valsoia. Partner della manifestazione è Lifeguard Italia.