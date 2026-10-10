Il Yoga Radio Estate è un evento musicale estivo che da quasi due decenni accompagna le calde serate italiane con concerti live, DJ set e interviste. Nato il 4 luglio 2002, il format ha saputo raccogliere artisti nazionali e internazionali, passando per le più importanti piazze del Paese e, successivamente, per le principali reti televisive. Ogni puntata, della durata di 160 minuti, si trasmette in diretta su Radio Bruno e, a partire dal 2007, su Radio Bruno TV garantendo una copertura che combina l’ascolto radiofonico con la visione televisiva.

Origini e trasformazioni del format

Le prime edizioni, raggruppate sotto il nome Radio Bruno Estate vennero lanciate nel 2002 e nel 2003, per poi fare ritorno nel 2007-2011 e nel 2013-2021. Nel 2022 il progetto subì una revisione di brand, assumendo la denominazione Yoga Radio Bruno Estate per poi ridurre a Yoga Radio Estate a partire dal 2025. La ridenominazione ha comportato anche un nuovo logo, che ha decisamente allontanato il marchio dalla proprietà di Radio Bruno, pur mantenendo la linea editoriale incentrata su musica e intrattenimento.

Conduttori e volti simbolo

Nel corso degli anni la conduzione è stata affidata a una costellazione di volti noti. I primi due anni (2002-2003) videro alla guida Clarissa Martinelli e Marco Marini seguiti da Julian Borghesan e Luca Abbrescia nel 2003. Dal 2007 al 2009, Alessia Ventura fu una delle principali conduttrici, accompagnata da Enzo FerrariEnrico Gualdi e, a partire dal 2010, da Melita Toniolo. Altri volti hanno segnato le edizioni successive: Laura Padovani (2019), Barbara Pedrotti (2021) e, più recentemente, Rebecca Staffelli e Stefano Corti (2025). Dal 2026, Noemi insieme a Enrico Papi guidano l’emittente, confermando la continuità di volti affermati e l’apertura a nuove generazioni.

Rete televisiva, copertura nazionale e audience

La diffusione televisiva ha subito varie evoluzioni. Dopo la prima messa in onda su Radio Bruno TV (dal 12 giugno 2007), l’evento ha raggiunto ulteriori spettatori su La5 tra il 2022 e il 2024, con repliche che sono state programmate su Italia 1 e Mediaset Extra dal 2025 in poi. La partecipazione a reti nazionali ha innalzato gli ascolti: la puntata del 27 giugno 2022 ha registrato 207 000 telespettatori (1,60 % di share), mentre il 24 giugno 2025 ha toccato 923 000 spettatori (9,44 % di share). Le stesse cifre di ascolto radiofonico mostrano un pubblico costante, con una media di circa 174 000 ascoltatori per le edizioni recenti.

Luoghi emblematici delle trasmissioni

Le piazze che hanno ospitato il Yoga Radio Estate sono state protagoniste di una vera e propria cartografia musicale. Fra le location più frequenti figurano Piazza della Vittoria a Reggio Emilia (8 puntate), Piazza della Loggia a Brescia, Piazza del Duomo a Pistoia e la Piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Anche le location balneari, come il Lido di Camaiore e il Lido delle Nazioni hanno ospitato performance, dimostrando la flessibilità del format nel coniugare ambienti urbani e costieri.

Fino al 25 agosto 2026 sono state prodotte 91 puntate, ognuna delle quali ha contribuito a creare una tradizione estiva radicata nella cultura pop italiana. Grazie a un mix di musica dal vivo, interviste esclusive e la partecipazione di figure televisive di spicco, il Yoga Radio Estate continua a rappresentare uno dei principali eventi di intrattenimento della stagione estiva.