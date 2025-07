Zanzare in spiaggia: ci sono o meno?

Il problema di insetti come le zanzare è presente ovunque, ma ci sono luoghi dove sono esenti. Uno di questi è proprio la spiaggia. Cerchiamo di capire le motivazioni e come mai qui è possibile stare al sicuro e protetti dai loro morsi e punture.

Zanzare in spiaggia

Sebbene le zanzare siano insetti noiosi e fastidiosi, ormai onnipresenti soprattutto nel periodo estivo, è bene sapere che ci sono dei luoghi in cui non si avvistano e questo luogo è la spiaggia. La spiaggia, meta ambita di bagnanti, non è molto amata da questi insetti che si insediano un po’ ovunque.

Una domanda che nasce spontanea ma la cui risposta non è così semplice come possa sembrare. Il punto non è che questi insetti siano presenti in questo luogo ma molto dipende dalla percezione di ognuno, dal modo in cui ci comportiamo con questi insetti in località balneare e dal tipo di zanzara in quanto qualcuna ama di più la spiaggia rispetto ad altre specie.

La spiaggia non è un luogo del tutto esente dalla presenza di zanzare, sebbene sia un luogo umido o comunque presenti ristagni d’acqua e lagune. In alcune aree, soprattutto se ci sono condizioni ideali per la riproduzione, ecco che questi esemplari cominciano a mostrarsi e a palesarsi, quindi neanche la spiaggia potrebbe definirsi sicura per la presenza di questi insetti.

Zanzare in spiaggia: motivi

Gli insetti come le zanzare in spiaggia sono poco presenti o del tutto assenti poiché entrano in gioco alcuni fattori di tipo ambientale, ecologico ma anche legato alla biologia e quindi alla loro fase riproduttiva per cui non ci sono molti esemplari in questo luogo. L’ambiente non è considerato particolarmente idoneo per la riproduzione.

Sono insetti che tendono a deporre le uova soprattutto in presenza di ristagni, pozze, laghi, ma anche sottovasi e pozzanghere per cui in spiaggia non si trovano esemplari del genere. La sabbia, il sole battente e anche le zone secche, compresa l’acqua ferma, non è da considerare un luogo idoneo a questi insetti.

Quando vi è assenza di acqua le zanzare, almeno in massa, non si riproducono. Un altro fattore che favorisce la non presenza di questi insetti in spiaggia è il vento. Essendo molti piccoli e leggere, non riescono a volare controcorrente per cui il vento costituisce un ostacolo e quindi la spiaggia è off limits.

Dal momento che non tutte le specie sono uguali questo è un altro aspetto da considerare e valutare. Alcune tipologie, come la zanzara comune, tendono ad agire soprattutto durante la notte e non si vede il giorno per cui sta anche lontano dalle spiagge. Ci sono esemplari come la zanzara tigre che volano e pungono anche durante il giorno.

Zanzare in spiaggia: rimedio

