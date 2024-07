Zanzare e colori: quale è la correlazione secondo lo studio

Ci sono insetti che possono rappresentare una vera e propria seccatura. Tra queste, vi sono sicuramente le zanzare che si presentano soprattutto nella stagione estiva. Sembra che, in base a uno studio, ci sia una correlazione tra questi insetti e determinati colori. Vediamo le tonalità da evitare e quali sono quelle respingenti per questi parassiti.

Zanzare e colori

La stagione estiva non fa soltanto rima con caldo, mare e alte temperature, ma anche con qualche ospite indesiderato che giunge a disturbare. Si tratta delle zanzare che in estate sono molto più attive che mai proprio a causa delle temperature elevate. Per evitare che possano mordere bisogna anche prestare attenzione al modo in cui ci si veste.

In estate, complice il caldo, si tende a vestirsi, non solo con capi più leggeri come il lino o il cotone, ma anche con colori maggiormente sgargianti e tonalità varie. Sembrerebbero proprio che siano alcuni colori ad attirare questi insetti e di conseguenza a far sì di essere il bersaglio numero uno quando si tratta di pungere e mordere.

Fare attenzione ai vestiti e soprattutto ai colori che si indossa aiuta ad attirare o meno le zanzare che ne sono attratte. Dal momento che amano molto il riflesso della luce, risultano essere particolarmente attratte soltanto da una certa tonalità. Oltre all’anidride carbonica e all’acido lattico rilasciato quando si suda, anche i colori esercitano un fascino.

Zanzare e colori: lo studio

Sono i risultati emersi da uno studio condotto dall’Università di Washington che ha proprio studiato la correlazione tra le zanzare e i colori. Si è scoperto che, non solo questi insetti riescono a rilevare la CO2, ma anche a cercare determinati colori per poi arrivare così a pungere e mordere. Secondo questi esperti, i colori come il rosso intenso, l’arancione, ma anche il nero andrebbero evitati.

Sono colori che, proprio per la loro intensità, corrispondono a delle onde di lunghezza maggiori per cui ne sono immediatamente attratte e quindi tendono a colpire. In caso contrario, il blu e le tonalità fredde come il bianco, non sono da considerare poiché non ne sono attratte. Quindi, sì a queste tonalità per evitare le punture.

Uno studio che ha riguardato soprattutto le zanzare femminile della specie Aedes aegypti poiché sono loro che mordono andando a succhiare il sangue. Hanno collocato gli insetti in scatole di cartone di diverso colore da dove è emerso che le tonalità scure come il nero, larancione e il ciano sono in grado di attirarle.

Il rosso, soprattutto, è il colore predominante, quindi si consiglia di prestare attenzione ad evitare di indossare abiti di questa sfumatura onde evitare essere colpiti.

Zanzare e colori: repellente

Dal momento che le zanzare sono un problema molto comune, bisogna individuare anche i rimedi per cercare di tenerle a distanza. Tra tanti prodotti e repellenti, il migliore è Ecopest Home, un’alternativa valida all’uso di pesticidi e insetticidi che sono particolarmente dannosi e fastidiosi. Un repellente tecnologico molto efficace, come ammettono le varie recensioni.

Un tipo di repellente non ingombrante, ma molto piccolo che risulta non essere dannoso per l’uomo e gli animali domestici. Inoltre, pur essendo tecnologico, non interferisce con gli altri apparecchi elettronici presenti in casa. Basta alimentarlo con una semplice presa e premere il tasto di accensione per funzionare.

La sua efficacia è dovuta al lavoro dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che cominciano a propagarsi per cui questi insetti captano il suono riuscendo così a non entrare in casa. Protegge, non solo dalle zanzare, ma anche da altri insetti come scarafaggi, pesciolini d’argento, cimici, mosche arrivando ai roditori.

Si può usare in qualsiasi stagione anche negli spazi aperti e interni della casa, compreso in campeggio in quanto agisce su una superficie di 250 metri quadrati. Molto sicuro per l’ambiente, efficace, silenzioso e non disturba, oltre a essere dal basso impatto ambientale.

Per l’ordine si consiglia di affidarsi soltanto alla casa di produzione e quindi di collegarsi al sito ufficiale riempiendo il modulo con i dati personali del consumatore. L’operatore vi contatterà per poi confermare i dati inseriti ed evadere l’ordine che ha un costo di 49,90€ per due confezioni di Ecopest Home. Il pagamento si effettua anticipatamente con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.