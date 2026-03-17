Zinco per il sistema immunitario: fonti, dosi e integrazione sicura

Con l’arrivo della stagione fredda il corpo affronta condizioni che mettono alla prova il sistema immunitario: ambienti chiusi, sbalzi di temperatura e meno luce solare. In questo contesto non basta pensare a vitamina C o D: il zinco funziona come un vero e proprio coordinatore molecolare, coinvolto in migliaia di reazioni cellulari. Il suo ruolo non è solamente accessorio, perché anche una carenza lieve può rallentare la risposta difensiva e aumentare la vulnerabilità a infezioni respiratorie e cutanee; per questo diventa importante conoscere fonti alimentari, necessità quotidiane e limiti di sicurezza.

Lo zinco è un oligoelemento molto diffuso nell’organismo, presente in muscoli, ossa, fegato e pelle, e rappresenta il secondo minerale più abbondante dopo il ferro. La sua azione riguarda la replicazione del DNA, la sintesi proteica e la rigenerazione tissutale, rendendolo essenziale per la salute di pelle e mucose: barriere che, se compromesse, diventano porte di ingresso per i patogeni. Comprendere questi aspetti aiuta a scegliere cibi e, quando necessario, integrazioni ponderate.

Perché lo zinco è centrale nelle difese

Dal punto di vista cellulare lo zinco stabilizza proteine e fattori di trascrizione noti come zinc fingers, facilitando l’espressione genica necessaria alla riparazione e crescita cellulare. È cofattore di oltre 300 enzimi, incluso il ruolo nella superossido dismutasi, che protegge le cellule dallo stress ossidativo. Nei tessuti ad alto turnover, come la pelle o la mucosa intestinale, la disponibilità di zinco è cruciale per mantenere l’integrità della barriera e prevenire infezioni secondarie; una carenza può quindi manifestarsi con ferite che faticano a rimarginare o con problemi dermatologici persistenti.

Immunità adattativa

Lo zinco ha un impatto marcato sui linfociti T, cuore dell’immunità adattativa che sviluppa memoria e risposte specifiche. Nel timo lo zinco contribuisce alla maturazione delle cellule T; una sua carenza può ridurre la produzione di cellule pienamente funzionali e rallentare la proliferazione necessaria durante un’infezione. Questo si traduce in risposte più lente e meno efficaci contro virus e batteri, con possibile prolungamento della malattia o ridotta capacità di controllo degli agenti patogeni.

Immunità innata

Anche la immunità innata dipende dallo zinco: macrofagi, neutrofili e cellule Natural Killer richiedono questo minerale per ottimizzare la fagocitosi, la produzione di radicali attivi e l’attività citotossica. In pratica lo zinco migliora la prima linea di difesa che entra in azione nelle ore successive all’ingresso del patogeno. Inoltre sostiene la comunicazione tra cellule immunitarie e protegge queste ultime dallo stress ossidativo, contribuendo a ridurre durata e gravità delle infezioni quando i livelli sono adeguati.

Fonti alimentari e biodisponibilità

Per coprire il fabbisogno giornaliero è necessario conoscere sia il contenuto in zinco degli alimenti sia la loro biodisponibilità. Tra le fonti animali a più alta assimilazione spiccano le ostriche (contenuto molto elevato), la carne rossa, il fegato e alcuni crostacei; anche uova e formaggi forniscono quantità utili. Nel regno vegetale i semi di zucca, i semi di sesamo, gli anacardi e i legumi sono ricchi di zinco, ma la presenza di fitati può limitare l’assorbimento. Tecniche come l’ammollo, la germinazione e la fermentazione riducono i fitati e migliorano la disponibilità minerale.

Integrazione ragionata e limiti di sicurezza

Secondo i LARN le dosi raccomandate si attestano su circa 12 mg al giorno per gli uomini adulti e 9 mg per le donne adulte; l’EFSA indica un livello massimo tollerabile di 25 mg al giorno per gli adulti. L’integrazione può essere utile in caso di carenze diagnosticate, in persone anziane, in dietetiche vegetariane/vegane o in condizioni di malassorbimento, ma va sempre concordata con un professionista. L’eccesso cronico può interferire con l’assorbimento del rame e causare disturbi gastrointestinali; per questo si preferiscono forme con buona tollerabilità e alta biodisponibilità.

Quale forma scegliere

Tra le formulazioni disponibili il bisglicinato di zinco (o zinco glicinato) è spesso raccomandato per l’integrazione perché si tratta di uno chelate stabile che tende a ridurre il fastidio gastrico e a facilitare l’assorbimento attraverso i trasportatori degli aminoacidi. Tuttavia, la scelta dell’integratore, il dosaggio e la durata devono essere valutati caso per caso in base a esami clinici e alla dieta complessiva, per massimizzare i benefici senza superare i limiti di sicurezza.