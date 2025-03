A Rimini il terzo congresso degli infermieri tra innovazione, sfide e soluzioni

(Adnkronos) – Dal 20 al 22 marzo al PalaCongressi di Rimini si svolgerà il terzo Congresso nazionale 'Infermiere³– Innovazione, sfide e soluzioni' promosso dalla Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche. All'evento, patrocinato tra gli altri da ministero della Salute e ministero dell'Università̀ e della Ricerca, altissima l'adesione degli infermieri provenienti da tutta Italia che in breve tempo hanno esaurito i 5mila posti a disposizione. I lavori saranno inaugurati dai saluti istituzionali dei ministro della Salute Orazio Schillaci, per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Per tutta la durata del congresso interverranno rappresentanti del Governo, delle Commissioni parlamentari ed esperti. Il 20 marzo – riporta una nota – sono previsti due talk incentrati su: Pnrr e scenari che si stanno aprendo per una professione, quella infermieristica, in piena trasformazione; modelli di assistenza capaci di rispondere ai mutati bisogni di salute del Paese. La seconda giornata del 21 marzo sarà aperta dal vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. A seguire lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio terrà uno speech sul valore delle professioni di cura. La mattina si parlerà di inquadramento ordinamentale e organizzativo dell'infermiere ed esploreranno il futuro della formazione infermieristica. Nel pomeriggio, tutte le Federazioni delle professioni sanitarie si confronteranno su criticità da risolvere, potenzialità e prospettive in una tavola rotonda su 'Le sinergie del futuro per risolvere il cubo'. E ancora: il 22 marzo, prima della cerimonia di chiusura con la proclamazione della mozione congressuale, uno spazio sarà dedicato a un intervento a cura della Fondazione Gimbe e un approfondimento sulla dimensione internazionale della professione, grazie alla partecipazione dell'European Nursing Council che riunisce gli organismi di regolamentazione europei della professione infermieristica. Nella stessa mattinata verrà presentato l'aggiornamento del Codice deontologico delle professioni infermieristiche, con una lettura a cura dell'attore Paolo Romano. L'immagine che contraddistingue il Congresso Fnopi – ricorda la Federazione – è rappresentata dal cubo di Rubik, emblema di 'rompicapo' da risolvere mettendo a sistema competenze, norme, progetti, criticità e opportunità per trovare la giusta combinazione e governare la crescente complessità che caratterizza il sistema salute. La parola 'infermiere' nel titolo è anch'essa elevata al cubo, per interpretare la necessità di potenziare, attraverso formazione e competenze specialistiche, la professione. Tre sono anche le parole chiave attorno alle quali si svilupperanno i lavori congressuali: innovazione, sfide, soluzioni. Verrà allestito un 'Villaggio della formazione in simulazione' al primo piano del Palacongressi, con 10 simulation room a disposizione dei congressisti dalle 12.30 del 20 marzo alle 13.30 del 22 marzo. I corsi disponibili sono 10 e ciascuno ha una durata di un'ora e mezza. Durante le giornate congressuali, con un calendario prestabilito, i corsi verranno ripetuti, in modo da poter garantire l'esperienza al maggior numero possibile di infermieri. Spazio alla formazione con l'evento Simmed (21 marzo alle 9). Il seminario esplora le potenzialità della formazione in simulazione nell'ambito infermieristico, migliorando le abilità operative tecniche, le capacità comunicativo-relazionali, la consapevolezza della situazione, la capacità di leadership e team work degli operatori sanitari. Una giornata sarà dedicata alla libera professione (21 marzo ore 15). Il senso profondo della giornata – dettaglia la nota – è racchiuso nel confronto con le istituzioni e con stakeholders di grande interesse per la professione infermieristica, per mantenere uno sguardo prospettico e cogliere le opportunità, che questi tempi particolari e meravigliosi stanno proponendo. Infine, l'evento formativo Cives (22 marzo alle 9). Il corso sarà l'occasione per conoscere il sistema di Protezione civile, le aree di attesa e le strutture campali. Una parte sarà dedicata all'intercettazione delle fragilità e alla scheda Svei e sarà effettuata un'esercitazione pratica. Cives nella mattina del 22 marzo nell'area esterna al Palacongressi sarà allestito il villaggio del volontariato infermieristico. —[email protected] (Web Info)