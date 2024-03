La dieta di Elodie: come rimane in forma la cantante

Elodie di Patrizi, nota semplicemente come Elodie, è una cantante molto apprezzata per via della sua straordinaria voce. La donna però vanta anche un fisico davvero da urlo che in molte le invidiano. Elodie ha sempre spiegato di essere magra per costituzione, ma per restare in forma fa attenzione alla dieta e si allena molto.

La dieta di Elodie

Elodie ha una voce straordinaria che la ha permesso di diventare una cantante davvero molto apprezzata. La donna però è molto apprezzata dal pubblico anche per via del suo aspetto fisico statuario.

Per mantenersi in forma Elodie sta molto attenta alla sua alimentazione, ma in realtà non segue una dieta specifica. La donna ha spiegato varie volte di avere la fortuna di essere magra di costituzione e di conseguenza non deve fare grandi rinunce per preservare la sua magrezza.

In generale quindi Elodie segue una dieta sana ed equilibrata che le consente di mantenere il fisico perfetto che ha attualmente.

Niente integratori

Qualche tempo fa sul web hanno iniziato a circolare notizie che parlavano del fatto che Elodie utilizzasse degli integratori per dimagrire. In realtà però la cantante, diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici, ha immediatamente voluto mettere fine a queste voci spiegando a tutti che lei non ha mai fatto uso di questo tipo di prodotti.

Elodie e l’allenamento

Il fisico di Elodie è merito in particolare della grande quantità di attività fisica che la donna pratica ogni giorno. In particolare la cantante fa molto crossfit e apprezza davvero questo tipo di sport.

Per curare i suoi muscoli Elodie fa dei massaggi drenanti con il metodo Renata França.

Elodie ama anche la danza e infatti molto spesso si diletta in questo tipo di attività che le consente anche di migliorare il suo umore oltre che l’aspetto fisico.