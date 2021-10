Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate in Italia per via della sua straoridinaria bellezza e della sua solarità. La donna ha ormai superato i quarant’anni, ma nonostante questo continua a sfoggiare un fisico perfetto. Per restare in forma la Canalis presta molta attenzione alla sua alimentazione e segue una dieta che le permette di non prendere chili.

Scopriamo insieme cosa mangia la sarda.

La dieta di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non segue una dieta molto restrittiva e in generale segue i suoi gusti personali. Anche se non soffre di celiachia, la showgirl ha comunque deciso di eliminare dalla sua alimentazione tutti gli alimenti che contengono glutine. Di conseguenza la donna segue una dieta gluten free che le permette di preservare il suo benessere.

Questa dieta particolare le consente infatti di stare meglio fisicamente e di mantenersi in forma facendo molta meno fatica.

Cosa mangia Elisabetta Canalis

La showgirl di origini sarde consuma grandi quantità di frutta e verdura, in particolare ama preparare centrifughe e frullati da consumare durante il giorno.

La Canalis mangia spesso anche carni bianche e pesce che le permettono di perdere massa grassa senza intaccare però la struttura muscolare. A volte comunque consuma anche carne rossa organica che non contiene ormoni e quindi non è dannosa per la salute.

L’ex velina di Striscia la Notizia adora poi il riso thai condito con olio extravergine di oliva o con olio di cocco.

Elisabetta Canalis, nonostante sia molto attenta alla sua linea, a volte si concede un piccolo strappo alla regola. La donna infatti non resiste alla cioccolata.

L’allenamento di Elisabetta Canalis

Per mantenersi in forma perfetta Elisabetta Canalis fa anche molto sport. La donna negli ultimi anni si è appassionata al CrossFit che pratica come allenamento.

In passato la showgirl aveva spiegato di andare in palestra fino a 4 volte a settimana in modo tale da mantenere un fisico tonico e allenato.