L’olio di macadamia, che si ricava dai semi della pianta omonima, è ricco di sostanze benefiche per la nostra salute. Scopriamole insieme.

Olio di macadamia: le proprietà benefiche

L’olio di macadamia è un prodotto ricco di antiossidanti, soprattutto acidi grassi monoinsaturi, utili a curare sia i capelli che la pelle.

In particolare, l’olio contiene acido palmitoleico, acido oleico, acido linoleico e acido alfa-linoleico. Inoltre contiene sali minerali come ferro e magnesio, nonché vitamine del gruppo B come tiamina e niacina.

Olio di macadamia: i benefici per la pelle

L’olio di macadamia è famoso per le sue proprietà emollienti sulla pelle, dato che aiuta in caso di epidermide screpolata e secca. L’acido palmitoleico, inoltre, aiuta nella produzione del collagene, rendendo la pelle più turgida, elastica, morbida, prevenendo anche la formazione di rughe e segni dovuti all’età.

L’olio di macadamia contiene anche vitamina E, un antiossidante molto potente, che aiuta a contrastare i radicali liberi, prolungano la giovinezza della pelle. L’olio è efficace anche nel riequilibrare la produzione di sebo, tipica di una cute grassa o mista. Basta utilizzarlo come struccante la sera, per eliminare qualsiasi residuo di trucco o sporco dal viso.

Olio di macadamia: i benefici per capelli

L’olio di macadamia non è utile solo per la bellezza e la salute della pelle, ma anche per la cura dei capelli.

Infatti, il prodotto è ottimo per i capelli secchi, sfibrati o crespi, perché è un eccellente districante che aiuta a idratare in profondità la chioma, proteggendola al tempo stesso dalle aggressioni esterne.

In caso di capelli secchi, è possibile realizzare un impacco applicando l’olio di macadamia dalle radici fino alle punte. Dopo mezz’ora di posa, si può procedere con il normale lavaggio. Invece, per chi ha i capelli grassi, conviene applicare l’olio solo sulle punte e sulle lunghezze, in modo da non appesantire la chioma.