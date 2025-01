Al via tavolo tecnico sul latte crudo, verso etichette a tutela consumatori

(Adnkronos) – "Il Governo Meloni è al lavoro per definire in tempi brevi una soluzione che metta in sicurezza i bambini dal rischio di infezioni gravi da Escherichia coli contratte mangiando prodotti da latte crudo. In particolare, abbiamo disposto un tavolo tecnico composto da membri del ministero della Salute, del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti zooprofilattici e delle associazioni di categoria, per individuare l'etichettatura più efficace possibile che possa avvertire il consumatore finale di tali rischi". Così il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine della pubblicazione del decreto. "L'obiettivo – sottolineano – è andare oltre le misure obbligatorie di etichettatura attualmente disposte dall'Unione europea, prevedendo indicazioni aggiuntive in etichetta. Intendiamo così tutelare la popolazione pediatrica nei primi anni di vita e rendere le scelte dei consumatori pienamente consapevoli del rischio di infezione intestinale da ceppi di Escherichia coli". —[email protected] (Web Info)