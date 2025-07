Alimentazione, Paganini (Competere): “Lucy ci ricorda che non possiamo rinunciare alle proteine animali”

(Adnkronos) – “La nostra antenata più antica, Lucy, si stupisce che oggi si metta in discussione il valore delle carni e delle proteine animali. Fa quindi un viaggio insieme a noi, un viaggio metaforico. Lucy è il nostro senso critico, la nostra metafora, e viene a raccontarci, in modo scientifico, superando qualsiasi demagogia e ideologia, quello che è stato il ruolo delle carni nell’evoluzione umana, nell’amplificazione del cervello, nel rafforzamento del fisico. Ancora oggi le proteine animali hanno un ruolo fondamentale, complementare, sicuramente, alle proteine vegetali, ma irrinunciabile. Lucy ci dice: ‘non potete rinunciare alle proteine animali se volete una dieta equilibrata e volete vivere a lungo e in salute’”. Lo ha detto Pietro Paganini, analista e fondatore di Competere.eu, nel corso della presentazione del libro ‘A spasso con Lucy’, a Roma. —[email protected] (Web Info)