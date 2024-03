Formicolio al braccio sinistro: le cause

Sentire un formicolio al braccio sinistro può essere sintomo di numerosi problemi di salute. Solitamente un disturbo dal lato del cuore può essere collegato a qualche malfunzionamento cardiaco anche se è necessario tenere presente che questa relazione non è sempre valida e automatica. I dolori non vanno mai ignorati, ma è bene non lasciarsi prendere dal panico.

Formicolio braccio sinistro

Se si presenta un formicolio persisteste al braccio sinistro o se si avverte un dolore senza che ci sia una causa apparente, è importante rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia per accertare l’origine del disturbo. Il lato sinistro è, infatti, il lato del cuore. Per questo motivo è importante prestare sempre molta attenzione. E’ opportuno consultare un medico anche in caso di indolenzimento, intorpidimento e perdita della sensibilità che compaiono senza una precisa causa.

Non tutti i formicolii sul lato sinistro sono necessariamente sintomo di problemi cardiaci. Le cause che possono provocare un formicolio sono, ad esempio, uno sforzo eccessivo, una mancanza di vitamine, intossicazioni e squilibri ormonali. Il formicolio è anche associabile all’artrosi che, tra i sintomi, presenta una rigidità degli arti.

Cause formicolio braccio sinistro

Innanzitutto, nel praticare sport e nel sollevare oggetti pesanti, è possibile soffrire una distorsione o una distensione al braccio. L’intorpidimento è un sintomo comune di questo tipo di lesioni. Se questo disturbo appare dopo aver fatto uno sforzo fisico o muscolare è necessario assicurarsi della salute dei muscoli. In questo caso, per diminuire il fastidio è utile usare una borsa di ghiaccio immediatamente dopo la lesione. Se il dolore dovesse persistere, contattare il medico curante per una visita mirata.

Una seconda causa potrebbe essere la circolazione sanguigna. Questa risulta essere tra le cause più comuni dell’intorpidimento degli arti e delle altri parti del corpo. Nel caso in cui il sangue non circoli correttamente, si può avvertire una sensazione di formicolio, la famosa condizione del “si è addormentato il braccio”. Dormire in una cattiva posizione o usare capi o gioielli molto stretti possono impedire al sangue di fluire correttamente. Il problema è risolvibile muovendo il braccio in modo energico e assumendo la posizione adeguata, oltre ad eliminare il possibile oggetto che influisce sulla circolazione.

Dopo i 40 anni aumenta il rischio di attacco cardiaco o di incidente cerebrovascolare. Per questo è necessario, nel caso in cui si presenti un disturbo persistente al braccio sinistro, contattare immediatamente il proprio medico riferendo i sintomi. E’ anche possibile sperimentare dolore alla mandibola, difficoltà respiratorie e oppressione sul petto. In questo casi, è consigliabile recarsi al pronto soccorso per diminuire il rischio di danni irreparabili al cuore o al cervello.

Le lesioni ai nervi possono determinare un intorpidimento al braccio sinistro. Una lesione al collo può essere causa di un formicolio al braccio o alla mano, così come accade con i disturbi alla colonna vertebrale: ernia al disco, dislocazione o rottura di vertebre, blocco dei nervi, ecc.

I movimenti ripetitivi sono un’altra causa di formicolio. Questo potrebbe derivare dalla posizione assunta durante le ore lavorative. Un lavoro che richiede la ripetizione degli stessi movimenti per molte ore, può provocare tensione in certi muscoli e, di conseguenza, un intorpidimento della zona in questione.

L’amiloidosi ereditaria ha come sintomo l’intorpidimento delle braccia. Questa malattia è causata dall’accumulo di amiloide, una delle quattro proteine essenziali necessarie perché il nostro organismo funzioni normalmente. Se la stessa si accumula in grandi quantità, si possono danneggiare i tessuti di organi importanti come cuore, reni o fegato. Questa condizione è usualmente ereditaria, ma può anche presentarsi in forma spontanea, generalmente, dopo i 70 anni o come conseguenza di un mieloma.