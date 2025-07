Benessere femminile in menopausa: quale aiuto da alimentazione e fitoterapia? 

La menopausa è una fase delicata nella quale l’organismo è soggetto a cambiamenti che riguardano la sfera fisica e quella emotiva.

Le conseguenze principali della menopausa

Il calo dei livelli di estrogeni determina l’insorgenza di vari segni e sintomi, fra cui si ricordano principalmente:

vampate di calore;

irritabilità;

nervosismo e talvolta depressione;

aumento di peso;

ritenzione idrica;

disturbi del sonno;

sudorazione notturna;

calo della libido;

aumento dei livelli di colesterolo LDL

Inoltre, nel lungo termine aumentano i rischi di disturbi cardiovascolari e di osteoporosi.

In questo contesto, indubbiamente molto complesso, un aiuto può arrivare dall’alimentazione e dai rimedi fitoterapici. Infatti,., alimentazione e fitoterapia possono essere due alleati importanti per il benessere femminile in menopausa. Tuttavia, è fondamentale ricordare che in presenza di sintomi importanti e persistenti bisogna sempre rivolgersi al proprio medico, perché in determinati casi potrebbe essere necessario ricorrere a farmaci.

L’importanza dell’alimentazione in menopausa

L’alimentazione può avere un ruolo molto importante per gestire alcune delle problematiche che insorgono nel corso della menopausa.

È fondamentale adottare una dieta equilibrata, ricca di verdure, legumi, cereali integrali, frutta fresca e fonti proteiche di qualità. Gli alimenti contenenti fitoestrogeni – come soia, lino e legumi – possono contribuire a modulare l’impatto della riduzione ormonale sull’organismo.

Allo stesso tempo, è consigliabile ridurre il consumo di cibi ad alto indice glicemico e ricchi di grassi saturi, che possono peggiorare la sintomatologia e influire negativamente sul peso corporeo. L’apporto di calcio, vitamina D e magnesio, invece, può essere importante per proteggere la salute ossea. Sono fondamentali anche una corretta idratazione (almeno 2 litri d’acqua al giorno) e un’attività fisica regolare, che protegge il sistema cardiovascolare e aiuta il metabolismo osseo. Ultima ma non per importanza è l’indicazione di ridurre il consumo di alcolici e di eliminare il fumo di sigaretta.

Fitoterapia: un aiuto per alleviare i sintomi della menopausa

Sono diverse le piante officinali che possono aiutare a contrastare alcuni dei segni e sintomi che caratterizzano la menopausa; fra queste si ricordano il Rubus idaeus (lampone), la Salvia officinalis (salvia) e la Passiflora..

L’uso del lampone per la menopausa è conosciuto e diffuso da tempo. Infatti, i frutti del lampone sono ricchi di antiossidanti e vitamine, ma in fitoterapia si sfruttano soprattutto le gemme e le foglie di Rubus idaeus per la menopausa. La presenza di fitoestrogeni naturali contribuisce ad alleviare manifestazioni come vampate di calore e irritabilità.

Anche la Salvia officinalis può risultare utile nel contrastare i disturbi della menopausa, ad esempio le vampate di calore, dal momento che la salvia contribuisce alla regolazione della sudorazione. La Passiflora è un’altra pianta officinale che può essere d’aiuto durante la menopausa. In particolare, per ridurre gli stati ansiosi e l’insonnia perché favorisce il rilassamento in caso di stress.

