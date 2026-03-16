Allarme disturbi alimentari: numeri, nuovi sintomi e la rete di aiuto in Italia

La realtà dei disturbi del comportamento alimentare in Italia è più ampia e complessa di quanto appaia: oltre 3 milioni di persone sono colpite e quasi il 30% dei casi riguarda under-14, con esordi che possono presentarsi già a 8 anni. Spesso i segnali iniziali — come tendenza all’isolamento, sbalzi d’umore o cambiamenti nelle abitudini alimentari — vengono minimizzati, permettendo al problema di consolidarsi. È fondamentale riconoscere che questi disturbi non sono semplici scelte di stile di vita ma condizioni mediche e psicologiche che richiedono ascolto e intervento specialistico.

La mobilitazione pubblica culmina nella Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, celebrata il 15 marzo, nata nel 2012 e ufficializzata dalla Presidenza del Consiglio nel 2018. Il simbolo e il codice Lilla richiamano l’esigenza di un’accoglienza dedicata nei pronto soccorso, mentre campagne del ministero della Salute invitano a ridurre lo stigma con lo slogan ‘Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso’. Nonostante l’attenzione pubblica, permangono forti disomogeneità nell’offerta di cura sul territorio nazionale.

Perché la diffusione cresce tra i più giovani

Le ragioni dietro l’aumento dei DCA tra gli adolescenti sono molteplici: dall’impatto psicologico dei lockdown, che ha portato a un +30% di casi, ai fattori culturali legati all’immagine corporea e alle pressioni sociali. In Italia le diagnosi correlate ai Disturbi alimentari rappresentano per i giovani la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, con 3.563 decessi registrati nel 2026. Questa statistica evidenzia l’urgenza di strategie di prevenzione mirate e programmi di screening precoce nelle scuole e nelle strutture pediatriche.

Nuove forme cliniche da conoscere

Accanto a classiche diagnosi come anoressia e bulimia, emergono patologie meno note ma in crescita: l’ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder), la diabulimia, l’ortoressia, la bigoressia e il binge eating. L’ARFID si manifesta con un consumo estremamente limitato di alimenti e colpisce spesso l’infanzia e l’adolescenza; la diabulimia riguarda pazienti con diabete di tipo 1 che modulano l’insulina per controllare il peso. Riconoscere queste varianti è essenziale per impostare terapie adeguate.

Segnali, diagnosi e intervento precoce

Individuare i primi campanelli d’allarme può fare la differenza: cambiamenti nel rapporto con il cibo, variazioni importanti di peso, rituali alimentari, frequente isolamento sociale e sbalzi d’umore. La diagnosi precoce deve essere affidata a team multidisciplinari che includano pediatri, psichiatri, nutrizionisti e psicologi. Il messaggio per le famiglie è chiaro: agire subito e rivolgersi a professionisti aumenta le possibilità di recupero e riduce il rischio di complicanze mediche e psicologiche.

Il ruolo dei servizi e le criticità territoriali

La rete di assistenza italiana conta circa 150 centri dedicati ai disturbi alimentari, di cui 120 nel Servizio sanitario nazionale e 30 nel privato accreditato. La distribuzione però è squilibrata: 78 centri si trovano al Nord, 31 al Centro e 41 tra Sud e Isole. Questo gap produce percorsi di cura disomogenei e ritardi nell’accesso alle terapie. Come sottolinea la psichiatra Laura Dalla Ragione, è necessario potenziare i servizi territoriali e promuovere percorsi integrati e continui per pazienti e famiglie.

Strumenti pratici per famiglie e comunità

Per sostenere una persona con disturbo alimentare è importante combinare empatia e concretezza: informarsi sulle specifiche della diagnosi, evitare giudizi, mantenere aperture al dialogo e attivare tempestivamente la rete clinica. Esistono servizi di supporto come il numero verde 800180969, attivato dalla Presidenza del Consiglio e dall’Istituto Superiore di Sanità, che offre ascolto gratuito e anonimo. Le iniziative territoriali e campagne di sensibilizzazione contribuiscono a creare una cultura della cura e a rompere l’isolamento.

Conclusione: la crescita dei disturbi alimentari in Italia richiede risposte coordinate: informazione, screening precoce, rafforzamento dei servizi e riduzione dello stigma. Le giornate di sensibilizzazione come il 15 marzo, le campagne ministeriali e l’adozione del codice Lilla nei pronto soccorso sono passi importanti, ma è indispensabile consolidare una rete capillare che offra accesso rapido e competente a chi ne ha bisogno.