Un amaro vegano a base di 11 erbe per una digestione leggera e gustosa.

L’Amaro 11 erbe officinali nasce dalla lunga esperienza dell’Erboristeria Magentina, una realtà che dal 1843 custodisce le ricette della fitoterapia tradizionale. Questo liquore da 500 ml si propone come un ponte tra il piacere del gusto e il sostegno al apparato digerente, grazie a una formulazione che coniuga sapienza erboristica e attenzione alla modernità.

Con una gradazione alcolica contenuta del 21 % vol., l’amaro è stato studiato per non gravare sul fegato pur permettendo alle proprietà delle piante di essere assorbite efficacemente. L’assenza di coloranti artificiali e la certificazione 100 % vegana lo rendono adatto a chi cerca un prodotto naturale e rispettoso dell’ambiente.

Le undici erbe officinali che sostengono la digestione

La miscela comprende Achillea moscata, nota per le sue proprietà antinfiammatorie, Arancio dolce per il suo profumo agrumato che stimola la secrezione gastrica, e Assenzio romano, tradizionalmente usato per contrastare il gonfiore. A completare la formula troviamo Cannella, Carciofo e China, tutti riconosciuti per favorire la funzionalità epatica e la produzione di bile.

Altri componenti botanici

Tra gli ingredienti meno noti, la Chiretta bruna agisce come tonico dell’apparato gastrointestinale, mentre Enula campana è apprezzata per la sua capacità di ridurre il senso di pienezza. La Genepy maschio e la Genziana donano al liquore quel retrogusto amarognolo tipico, e il Rabarbaro chiude il cerchio con le sue proprietà leganti, utili a contrastare l’indigestione.

Consigli per il consumo: freddo, caldo o come sorbetto

L’amaro può essere gustato pur o con qualche cubetto di ghiaccio a fine pasto, permettendo al palato di percepire tutta la complessità aromatica delle erbe. Per chi preferisce una consistenza più leggera, è possibile frullarlo con ghiaccio e servirlo come gelato alcolico, ideale dopo un pranzo abbondante.

Nei mesi più freddi, la ricetta si presta a trasformarsi in un punch riscaldante: basta diluire una dose in una tazza di acqua calda, aggiungere una scorza di limone e mescolare. Questa variante non solo riscalda il corpo ma favorisce ulteriormente la motilità intestinale, rendendo l’esperienza ancora più benefica.

Caratteristiche distintive: produzione italiana, sostenibilità e valore regalo

Realizzato interamente in Italia, l’amaro rispetta rigorosi standard di qualità: la miscela è ottenuta tramite soluzione idroalcolica che estrae i principi attivi senza ricorrere a solventi aggressivi. La presenza di zuccheri bilancia l’amarezza, mentre la bottiglia in vetro da 500 ml garantisce una conservazione ottimale al riparo da luce e calore.

Grazie al suo carattere vegano e privo di additivi, l’Amaro 11 erbe è anche un’idea regalo raffinata per chi apprezza i prodotti naturali. Con la sua capacità di alleviare la pesantezza post-prandiale, risulta perfetto da condividere in famiglia o durante le festività, con la sicurezza di non gravare sul fegato.