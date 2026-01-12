Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano per il 2026

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano mostra segnali di ripresa e crescita, secondo i dati forniti da OMI e Nomisma. Nel corso dell’ultimo anno, il numero di compravendite di immobili di alta gamma è aumentato del 15%, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori, sia italiani che internazionali.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Tra le zone più richieste, spiccano Brera, Porta Venezia e CityLife. Queste aree offrono una location privilegiata e una serie di servizi di alta qualità, elementi che attraggono acquirenti di fascia alta.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I prezzi degli immobili nel settore del lusso hanno registrato un aumento medio del 8% rispetto all’anno precedente. Gli investitori possono sfruttare opportunità di rivalutazione in aree emergenti come i Navigli, dove si prevede un potenziale di crescita del valore immobiliare del 20% nei prossimi cinque anni.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi intende investire nel settore immobiliare di lusso, è essenziale considerare il cash flow e il ROI immobiliare. È opportuno valutare attentamente le potenzialità di affitto e la domanda di mercato in specifiche zone. È importante tenere presente che la location è tutto: investire in aree con forte domanda turistica o commerciale può garantire un rendimento sicuro.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano evidenziano una crescita costante nei prossimi anni. Si stima un aumento dei valori immobiliari del 10% entro il 2028. Questa tendenza è sostenuta dall’evoluzione dell’economia e dalla domanda internazionale, confermando come il mattone rimanga un investimento sicuro.