Lo chignon basso è una pettinatura veloce e pratica per tutti i giorni. Sia che tu abbia i capelli voluminosi, sia più sottili, lo chignon basso va bene per tutte. Scopriamo come fare questa acconciatura senza l’uso della ciambella, l’accessorio usato di solito per lo chignon.

Chignon basso: come farlo senza ciambella

Lo chignon è senza dubbio una delle pettinature più gettonate di sempre. Inoltre, è una delle acconciature più versatili, che con un po’ di manualità si improvvisa in pochissimi minuti. E, lo chignon ci salva in tutte quelle occasioni in cui non abbiamo tempo di lavarci i capelli o di metterli in piega. Ecco come fare lo chignon basso in poco tempo, passaggio dopo passaggio.

1.

Dividete i capelli in due parti tracciando una riga netta e centrale con il pettine;

2. Arrotolate due ciocche di capelli lateralmente, quindi sia a destra che a sinistra, creando due maxi torchon;

3. Fissate le ciocche insieme con un elastico, come se si trattasse di una comune codina;

4. Raccogliete i capelli tutti insieme, tirateli verso l’alto e fateli passare al di sotto della coroncina che avere realizzato legando tra le loro le due ciocche di capelli;

5.

Munitevi di forcine per fissare i capelli e spruzzate una lacca per fissare meglio l’acconciatura.

Chignon basso per capelli lunghi

Chi ha i capelli lunghi può davvero sbizzarrirsi e improvvisare un raccolto ogni volta differente. Questa volta vogliamo mostrarvi come realizzare un low bun con le trecce. Vi occorrono tre elastici e qualche forcina.

Pettinate per bene i capelli e tracciate una riga centrale non troppo definita;

Raccogliete due ciocche di capelli, una a destra e l’altra a sinistra e cominciate ad arrotolarle portandole dietro la testa.

A questo punto unite le due ciocche con un elastico sottile;

Partendo dall’elastico verso il basso dividete di nuovo le ciocche e realizzate due trecce;

A questo punto raccoglietele e fissatele sulla testa con qualche forcina.