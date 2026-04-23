Nuove terapie per la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva: cosa cambia nel 2026

La cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è una condizione cardiaca che, per anni, è stata affrontata principalmente con terapie sintomatiche e, nei casi più gravi, con procedure invasive. Negli ultimi tempi però è emersa una strategia diversa: intervenire direttamente sui meccanismi che causano l’anomalia strutturale e funzionale del cuore. Questo articolo spiega come si riconosce la malattia, quali sono le cause note, e quali cambiamenti terapeutici sono disponibili, tra cui l’introduzione degli inibitori della miosina che stanno ridefinendo la gestione clinica in molti centri italiani.

La nuova prospettiva non elimina la complessità della patologia, ma amplia le opzioni a disposizione per pazienti selezionati. Tra gli aspetti chiave restano il ruolo dell’ecocardiografia nella diagnosi, l’importanza dell’analisi genetica per il rischio familiare e la necessità di un follow up strutturato. In diversi centri regionali in Italia si sta già lavorando per integrare queste novità in reti specialistiche capaci di offrire un percorso personalizzato.

Che cos’è e come si manifesta

Per definizione, la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva comporta un ispessimento anomalo del muscolo cardiaco, soprattutto del ventricolo sinistro, che può creare un restringimento del tratto di uscita verso l’aorta. Questo fenomeno determina un aumento della pressione intracardiaca, spesso indicato con il termine gradiente, che penalizza l’efficienza della pompa cardiaca. La malattia può rimanere silente per anni: molti pazienti scoprono la condizione in modo accidentale, per esempio durante controlli sportivi o valutazioni preoperatorie.

Sintomi e segnali di allarme

I segni che più comunemente portano all’attenzione del medico includono palpitazioni, dispnea da sforzo e senso di affaticamento. Alcuni pazienti lamentano anche dolore toracico non tipico per infarto, mentre aritmie come la fibrillazione atriale possono manifestarsi con palpitazioni improvvise. È importante ricordare che la presenza di sintomi in persone giovani o senza fattori di rischio convenzionali richiede un approfondimento diagnostico perché la malattia può essere potenzialmente grave se non riconosciuta.

Diagnosi: strumenti e percorsi

La prima indagine che può suggerire la presenza della malattia è l’elettrocardiogramma, ma l’esame chiave rimane l’ecocardiografia, che consente di misurare lo spessore delle pareti e di valutare l’eventuale ostruzione al flusso. In casi selezionati si ricorre alla risonanza magnetica cardiaca per dettagli maggiori. Accanto agli esami strumentali, l’analisi genetica ha assunto un ruolo centrale: identificare mutazioni coinvolte nelle proteine contrattili permette di confermare la diagnosi e di informare lo screening familiare.

Quando rivolgersi a un centro specializzato

Nei casi complessi o quando sono presenti sospetti genetici significativi è raccomandato il riferimento a centri dedicati, dove cardiologi, genetisti e equipe interdisciplinari coordinano il percorso diagnostico e terapeutico. In Italia alcuni centri regionali, come il Mauriziano di Torino, l’Ospedale di Rivoli, l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara e il Policlinico San Martino di Genova, stanno lavorando in rete per centralizzare competenze e accesso alle nuove opzioni terapeutiche.

Terapie: dai farmaci tradizionali alle terapie mirate

Per anni il trattamento ha privilegiato farmaci che mitigano i sintomi, come i beta-bloccanti, e procedure come l’ablazione o la chirurgia quando l’ostruzione risultava severa. Tuttavia, il vero progresso è l’arrivo degli inibitori della miosina, una classe che agisce sul processo di contrazione cardiaca. Il mavacamten, in particolare, riduce l’ipercontrattilità che contribuisce al gradiente e ha dimostrato di migliorare la tolleranza allo sforzo, i sintomi e la qualità di vita, diminuendo anche la necessità di interventi chirurgici in pazienti selezionati.

Chi può beneficiarne e come si monitora la terapia

Non tutti i pazienti sono candidabili: l’uso degli inibitori della miosina è riservato a chi presenta un’ostruzione documentata e richiede un’attenta valutazione clinica e strumentale. Il monitoraggio periodico con ecocardiografia e controlli emodinamici è essenziale per adeguare la terapia e prevenire effetti collaterali. L’adozione di questi farmaci nelle pratiche cliniche italiane, a partire dal 2026, sta avvenendo attraverso centri specializzati che seguono protocolli condivisi.

In conclusione, la gestione della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva si sta trasformando: dall’approccio palliativo verso strategie che colpiscono il meccanismo di base della malattia. L’integrazione tra diagnostica avanzata, analisi genetica e le nuove opzioni terapeutiche permette oggi percorsi più personalizzati. Per i pazienti la parola chiave resta comunque la valutazione specialistica e il follow up continuo, elementi indispensabili per decidere la migliore opzione terapeutica in base alle caratteristiche individuali.