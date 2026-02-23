Attività e notizie della Polisportiva Lame: corsi, eventi e partnership locali

La Polisportiva Lame rilancia le sue proposte per il benessere e la vita sociale della città, con un programma che combina attività sportive, formazione e collaborazioni con strutture mediche specializzate. L’offerta si rivolge a tutte le età: corsi per adulti, iniziative per i più giovani, competizioni e servizi di supporto clinico pensati per prevenire e recuperare gli infortuni.

Pilates & Yoga Fusion: equilibrio, postura e consapevolezza

Tra le novità spicca il corso di Pilates e Yoga Fusion — la cosiddetta “Piloga” — pensato per chi vuole lavorare su postura, equilibrio e controllo corporeo. Le lezioni si tengono il sabato dalle 12:00 alle 13:00 nella palestra Malpighi (via Marco Polo 20). Il percorso unisce la precisione del lavoro posturale alla respirazione e alla filosofia dello yoga: movimenti lenti e controllati, esercizi per il rinforzo del core e pratiche per migliorare la mobilità articolare.

Ogni lezione è modulata in modo da accogliere principianti e offrire progressioni per chi ha già esperienza, con adattamenti per fasce d’età differenti. L’obiettivo è trasformare la pratica in risultati concreti: riduzione delle tensioni muscolari, maggiore stabilità del centro del corpo e una migliore gestione dello stress grazie al lavoro sul controllo motorio e sulla respirazione.

Gare giovanili: crescere attraverso lo sport

La Polisportiva conferma l’attenzione verso i più giovani, promuovendo eventi che mescolano competizione e formazione civica. Il Memorial Giorgio Lenzi è un appuntamento che vuole valorizzare lo sport come occasione di crescita personale e collettiva, dove il gioco e l’apprendimento ludico restano al centro.

La sezione di ginnastica artistica ha già ottenuto risultati incoraggianti: le atlete del pre-agonismo hanno preso parte alla prima prova regionale UISP a Cattolica (14–15 febbraio), un banco di prova importante per valutare i progressi tecnici e pianificare gli impegni futuri. Organizzatori, arbitri, volontari e allenatori lavorano insieme per garantire regole chiare, rispetto reciproco e un clima sereno che favorisca la partecipazione.

Isokinetic Bologna: prevenzione, valutazione e riabilitazione

Prosegue la collaborazione con Isokinetic Bologna per offrire ai soci percorsi di valutazione funzionale, terapie e programmi di rieducazione personalizzati. Le prestazioni — erogate da professionisti specializzati in traumatologia e riabilitazione sportiva — mirano a ridurre il rischio di recidive e a favorire un ritorno all’attività graduale e sicuro.

L’accordo riserva accessi privilegiati ai membri dell’associazione presso la sede di Isokinetic (via Casteldebole 8/10) e punta su monitoraggi continui e protocolli individualizzati: prevenzione, trattamenti mirati e follow-up per ottimizzare performance e sicurezza in allenamento e gara. Per modalità operative e prenotazioni è possibile consultare i canali informativi della Polisportiva.

Vita associativa e prossime tappe

Nell’ultima assemblea dei soci Oriente Giuliani è stato confermato presidente all’unanimità. È stato inoltre eletto un nuovo consiglio direttivo di dieci membri, incaricato di guidare le attività e definire le strategie future. Tra le novità, la creazione della Consulta dei Settori, uno strumento pensato per coordinare le diverse discipline e migliorare la programmazione.

Gli organi sociali hanno approvato i bilanci e indicato come priorità la definizione del calendario delle attività e l’avvio operativo della Consulta, per favorire il dialogo interno e un monitoraggio periodico dei risultati. Per informazioni pratiche su corsi, iscrizioni, agevolazioni riservate ai soci e orari, la segreteria è il riferimento a cui rivolgersi.

La Polisportiva Lame conferma l’impegno a offrire attività di qualità orientate al benessere fisico e alla crescita sociale della comunità, sostenuta da partnership tecniche e da una governance che punta su trasparenza e continuità.