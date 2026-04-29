Riprendere l’attività fisica in modo graduale: consigli pratici e controlli da fare

Con l’aumentare delle ore di luce e la voglia di prepararsi all’estate, è comune pensare di passare bruscamente dalla sedentarietà all’attività intensa. Questa transizione, se fatta senza criteri, può provocare affaticamenti e traumi. Il dottor Matteo Vitali, medico-chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia e responsabile dell’ambulatorio Sportgevity Medicine del Genos-Centro di medicina preventiva e personalizzata dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, sottolinea l’importanza di un approccio pianificato e individuale per ridurre il rischio di infortuni.

Come scegliere l’attività giusta

Scegliere uno sport pensando soltanto alla moda o alla compagnia può rivelarsi controproducente. Tra padel, corsa e trekking esistono richieste fisiche molto diverse; per questo motivo è fondamentale valutare il proprio punto di partenza. Prima di lanciarsi in un nuovo impegno è utile stimare il livello di fitness e l’eventuale presenza di fattori di rischio. Il primo passo consigliato è una valutazione personale che tenga conto di forza, elasticità e abitudini pregresse: partire con esercizi troppo impegnativi oppure con una frequenza elevata può favorire sovraccarichi e lesioni.

Non seguire solo le tendenze

La popolarità di una disciplina non la rende automaticamente adatta a chi è rimasto inattivo a lungo. È importante chiedersi se il corpo è pronto a sostenere gli stimoli previsti da quella pratica. Un approccio utile è partire con attività a basso impatto e aumentare progressivamente frequenza, intensità e durata. Questo concetto, sintetizzato nel protocollo FIT (frequenza, intensità, tempo, tipo), aiuta a modulare l’allenamento in base alle caratteristiche individuali e a costruire una routine duratura nel tempo.

Controlli medici consigliati prima di ripartire

Non tutti hanno bisogno degli stessi esami, ma per chi ritorna allo sport dopo mesi o anni di inattività, soprattutto oltre i 40 anni o in presenza di fattori di rischio, una valutazione è raccomandata. Tra le indagini utili figurano esami del sangue per il metabolismo e lo stato infiammatorio, controlli della funzione insulinica e accertamenti cardiologici come elettrocardiogramma ed ecocardiogramma da sforzo. I test cardiopolmonari possono chiarire come cuore e polmoni rispondono allo sforzo e orientare la scelta dell’attività più sicura.

Quando servono approfondimenti

In presenza di dolore persistente o segnali anomali la valutazione prosegue con esami strumentali mirati. La valutazione posturale è spesso trascurata ma cruciale: osservare l’allineamento della colonna, il rapporto del bacino, l’appoggio del piede e il trofismo muscolare permette di identificare aree vulnerabili al sovraccarico. Se necessario si ricorre a radiografie in carico, ecografie per muscoli e tendini o risonanza magnetica nei casi complessi.

Preparare il corpo: equilibrio, elasticità e recupero

La prevenzione degli infortuni non passa solo attraverso la pratica specifica ma anche tramite interventi volti a migliorare equilibrio, elasticità e controllo motorio. Esercizi complementari come pilates, yoga, ginnastica in acqua e esercizi posturali contribuiscono a distribuire meglio i carichi e a rendere il movimento più efficiente. Lavorare su forza e flessibilità insieme riduce le tensioni locali e aumenta la capacità di adattamento dell’apparato muscolo-scheletrico.

Alimentazione, sonno e integrazione

Due pilastri spesso sottovalutati sono l’alimentazione e il sonno. Una dieta equilibrata, l’astensione da fumo e alcol e un riposo adeguato favoriscono il recupero e abbassano il rischio di infortuni muscolari. Per la protezione articolare, con l’avanzare dell’età o in caso di sovraccarico, alcuni integratori possono essere d’aiuto: acido ialuronico, condroitina solfato e collagene idrolizzato sono tra i più usati. L’uso va inteso come supporto complementare e, se necessario, praticato a cicli (ad esempio due o tre volte l’anno) insieme a uno stile di vita attivo.

La regola d’oro resta la gradualità: aumentare progressivamente carico, intensità e durata e ascoltare i segnali del corpo. Evitare l’improvvisazione significa trasformare lo sport in un percorso sostenibile, capace di migliorare la salute senza compromettere l’integrità fisica. Con valutazioni adeguate, esercizi preparatori e attenzione al recupero è possibile tornare a muoversi con piacere e sicurezza.