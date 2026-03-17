Aumenti e limiti nell’accesso alla salute: aborto farmacologico, liste d’attesa e fine vita

Il dibattito su accesso alle cure e autodeterminazione sanitaria si è fatto più intenso negli ultimi anni, tra dati statistici, pratiche cliniche e sentenze giudiziarie. Numeri recenti mostrano una stabilità complessiva negli interventi di interruzione volontaria di gravidanza ma anche una trasformazione delle modalità con cui vengono eseguiti, mentre campagne civili cercano di contrastare ritardi e disuguaglianze. Parallelamente, decisioni giudiziarie legate al fine vita sollevano questioni complesse sul confine tra tutela della vita e diritto a una fine dignitosa.

Tendenze nell’interruzione volontaria di gravidanza

Nel 2026 il totale degli aborti registrati è rimasto attorno a 65.746, ma è cambiata la preferenza per le procedure: la quota di aborti farmacologici è salita al 59,4% rispetto al 52% del 2026, segnalando una progressiva diffusione delle pratiche meno invasive. Questo spostamento evidenzia l’importanza di aggiornare percorsi organizzativi e linee guida per integrare la deospedalizzazione e la gestione ambulatoriale, riducendo tempi e costi per pazienti e sistema sanitario.

Deospedalizzazione e disponibilità regionale

Nonostante le linee guida aggiornate, nel 2026 soltanto tre Regioni consentivano la somministrazione della pillola abortiva in regime ambulatoriale: Lazio, Emilia-Romagna e Toscana, e solo il Lazio permetteva l’autosomministrazione domiciliare del misoprostolo. A causa di questa limitata disponibilità, molte donne si spostano verso province o regioni più aperte, con evidenti ripercussioni economiche e di equità. L’Associazione Luca Coscioni ha rilanciato la campagna Aborto senza ricovero per promuovere opzioni ambulatoriali e ridurre sprechi e disuguaglianze.

Obiezione di coscienza e frammentazione dell’offerta

Nel 2026 si è registrata una lieve riduzione dei medici che dichiarano obiezione di coscienza, dal 60,5% del 2026 al 57%. Tuttavia questa cifra nasconde forti scostamenti territoriali: percentuali molto elevate emergono in province come Bolzano 73,7% e regioni come Molise 91,7%, Abruzzo 75%, Sicilia 78,6%, Puglia 73% e Campania 71,4%. Tale variabilità produce applicazioni non uniformi della legge e differenze di accesso anche all’interno della stessa provincia.

Impatto sui servizi e sulle donne

L’eterogeneità tra ASL e regioni determina percorsi di cura diversificati e talvolta tortuosi per le persone che richiedono un intervento. L’assenza di un’offerta omogenea e la scarsa diffusione della pratica ambulatoriale aumentano i tempi di attesa e i costi indiretti per chi deve spostarsi. Per questo motivo, le proposte di deospedalizzazione e di estensione delle pratiche ambulatoriali vengono viste come strumenti per diminuire le diseguaglianze e garantire il diritto alla salute su base più equa.

Liste d’attesa: il percorso di tutela e gli strumenti disponibili

Accanto alle questioni riproduttive, la gestione delle liste d’attesa è un altro nodo critico. L’Associazione Luca Coscioni ha promosso un modulo scaricabile per attivare il percorso di tutela quando una struttura non garantisce la prestazione entro i tempi massimi previsti dalla normativa. Le classi di priorità – U (72 ore), B (10 giorni), D (30 giorni per visite e 60 giorni per esami) e P (120 giorni) – definiscono i tempi entro cui la prestazione deve essere erogata; in caso di ritardo, il cittadino può ottenere la prestazione in regime di intramoenia interna o presso strutture private convenzionate senza costi aggiuntivi oltre l’eventuale ticket.

Autodeterminazione nel fine vita: la pronuncia sul caso Cappato

Una recente decisione della magistratura ha portato all’archiviazione delle indagini su Marco Cappato relative al supporto prestato a due persone che si sono rivolte a cliniche straniere per il suicidio assistito. La vicenda riguarda due pazienti, Elena e Romano, che nel 2026 si sono recati a Dignitas per porre fine alla loro sofferenza: Elena il 2 agosto 2026 e Romano il 25 novembre 2026. La Giudice per le Indagini Preliminari ha richiamato orientamenti costituzionali e sentenze recenti, considerando che il requisito del trattamento di sostegno vitale debba essere interpretato anche alla luce di trattamenti prescritti e rifiutati dal paziente.

Significato giuridico e implicazioni pratiche

Nel dispositivo si sottolinea che legge e giurisprudenza già offrono elementi per bilanciare il valore della vita con il diritto all’autodeterminazione terapeutica, citando la normativa di riferimento come la legge n. 219/2017 e orientamenti della Corte costituzionale, inclusa la sentenza n. 242/2019 e il richiamo alla successiva giurisprudenza. L’archiviazione è stata interpretata dall’interessato come conferma dell’azione svolta per rendere effettivi diritti costituzionali; rimane però aperta la questione della necessità di norme più chiare per evitare incertezze territoriali e processuali.

Il quadro che emerge è composito: da un lato, una trasformazione delle pratiche cliniche e campagne civili che spingono per più accessibilità e trasparenza; dall’altro, una giurisprudenza che lentamente definisce confini e tutele. In assenza di interventi legislativi organici, resta fondamentale l’attività di monitoraggio, l’aggiornamento delle linee guida e l’impegno a livello territoriale per garantire che il diritto alla salute e la dignità della persona siano effettivi per tutte e tutti.