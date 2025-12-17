Sella Farmaceutici e Team Polti VisitMalta: Insieme per Promuovere la Salute e il Benessere

Nel panorama sportivo contemporaneo, l’importanza della salute degli atleti è sempre più centrale. In questo contesto, Sella Farmaceutici ha ufficialmente avviato una collaborazione con il Team Polti VisitMalta, diventando il loro partner per la salute per la stagione ciclistica 2026. Questo accordo non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma rappresenta un impegno concreto per promuovere una cultura della salute e del benessere.

La sinergia tra le due realtà va oltre la presenza del logo di Sella Farmaceutici sulle maglie dei ciclisti. Infatti, la partnership prevede un coinvolgimento attivo dell’azienda nelle attività del team, partecipando a eventi e incontri con gli atleti, per promuovere messaggi chiave riguardanti la salute e la prevenzione.

Un impegno a lungo termine

La collaborazione tra Sella Farmaceutici e il Team Polti VisitMalta è il risultato di una crescente attenzione verso la cura degli atleti, che oggi richiede un approccio multidisciplinare. È essenziale integrare aspetti quali la preparazione fisica, la nutrizione e il supporto terapeutico. Sella Farmaceutici, attiva dal 1920, ha scelto di affiancare la squadra italiana di ciclismo professionistico, condividendo valori fondamentali come innovazione e ricerca.

I corridori come ambasciatori della salute

I ciclisti del Team Polti VisitMalta non solo indosseranno il marchio di Sella Farmaceutici, ma diventeranno anche veri e propri ambasciatori della salute. Attraverso l’uso quotidiano dei prodotti Sella, i corridori mostreranno l’importanza di un corretto impiego di farmaci e dispositivi medici, fondamentali per il recupero, la prevenzione e il mantenimento del benessere.

Un messaggio di passione e innovazione

La partnership è stata accolta con entusiasmo da entrambi i lati. Ivan Basso, team principal del Team Polti VisitMalta e due volte campione del Giro d’Italia, ha sottolineato che questa collaborazione rappresenta un incontro tra due mondi affini. L’unione tra la lunga storia di Sella Farmaceutici e il percorso della squadra darà vita a una nuova sinergia, permettendo di diffondere importanti messaggi legati alla salute.

Valori condivisi per una crescita comune

Antonio Salviato, amministratore delegato di Sella Farmaceutici, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio di questa avventura. I valori di passione, tradizione e innovazione che guidano entrambe le realtà contribuiranno a migliorare non solo le performance atletiche, ma anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute e della prevenzione. Il ciclismo offre un contesto ideale per esprimere l’essenza di questa missione.

La salute, infatti, è una gara di squadra: farmaci, professionisti del settore sanitario e stili di vita corretti sono tutti elementi fondamentali per il benessere, sia dentro che fuori dalle competizioni sportive. La farmacia territoriale, come punto di riferimento per l’educazione alla salute, gioca un ruolo decisivo nel promuovere questa cultura.

La partnership tra Sella Farmaceutici e Team Polti VisitMalta non è solo un’iniziativa commerciale, ma un vero e proprio progetto di responsabilità sociale volto a diffondere una cultura della salute e del benessere nello sport. Con questa alleanza, il futuro del ciclismo professionistico si arricchisce di nuove opportunità per valorizzare il ruolo della salute nella vita degli atleti e nella comunità.