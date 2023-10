Tom Hiddleston, attore britannico, ha ottenuto la fama internazionale per il ruolo del Dio dell’Inganno Loki nel Marvel Cinematic Universe. Il bel 42enne ha rivelato la sua dieta. Ecco come si tiene in forma Tom Hiddleston.

Tom Hiddleston svela la sua dieta: come si tiene in forma l’attore?

Tom Hiddleston, attore britannico, ha ottenuto il successo internazionale come anticipato nel ruolo di Loki in Thor, nella saga Marvel. L’interprete dell’iconico Dio dell’Inganno è tornato a vestire i panni nella seconda stagione della serie a lui dedicata su Disney+. Più in forma che mai, l’attore 42enne ha rivelato la dieta per tenersi in forma.

La dieta di Hiddleston è fondamentale per la salute sia prima di un set che nella sua vita reale. Per tonificare e ingrandire i muscoli nel suo corpo, Tom segue una dieta ad hoc. Nella sua dieta l’attore consuma ampi alimenti con un contenuto alto di proteine ​​magre come pollo alla griglia, tacchino, patate, verdure, riso integrale.

Gli alimenti trasformati e junk food sono nemici della salute e del metabolismo per questo per l’attore sono proibiti. Tra le bevande, Tom elimina le bevande zuccherate e alcoliche. Entrambe le bevande causano più danni che benefici al tuo corpo. Tuttavia, l’acqua è il suo migliore amico, che beve in una quantità enorme in un giorno. Per idratare e purificare il tuo corpo dall’interno, è molto importante bere una quantità significativa di acqua.

Il ruolo del cattivo nel film Thor gli ha richiesto di acquisire un corpo magro e modellato, per questo l’attore ha seguito religiosamente una rigida dieta per sei mesi per scolpire il suo corpo. Dal momento che avrebbe dovuto guadagnare venti kg, la sua dieta era specificamente mirata ad aumentare i muscoli senza grasso.

Tom Hiddleston e la dieta: cosa mangia l’attore in Thor?

Tom Hiddleston, celebre cattivo nel film Marvel Thor, ha dovuto seguire un programma dettagliato di allenamento dato che le scene di azione e combattimento sono incentrate su forza, agilità e livello di resistenza. I suoi allenamenti sono un mix perfetto di esercizi come saltare e correre.

Secondo lui le persone si stressato di scolpire il corpo in palestra e di bruciare kg. Mentre puoi rendere il processo di perdere peso più emozionante e divertente dedicando ad arrampicata su roccia, escursionismo, danza. Non essendo contrario alla palestra, Tom va in palestra sei volte in una settimana e riposa a fondo per un giorno intero.

Per migliorare la flessuosità del suo corpo, Tom Hiddleston esegue varie posture di yoga. Mentre si prepara per il suo ruolo, in cui il suo personaggio gli richiede di possedere un corpo troppo magro, corre per tanti km per perdere peso.