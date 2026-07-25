Edith Cowan University: alimentazione differenziata per uomini e donne

Quello che mangiamo da giovani non influisce solo sul nostro peso o sull’energia immediata, ma costruisce la nostra salute per i decenni a venire. Una ricerca condotta dalla Edith Cowan University ha rivelato che uomini e donne traggono benefici diversi da tipologie di ortaggi differenti.

Analizzando i dati del celebre The Raine Study che segue la salute, la genetica e lo stile di vita dei partecipanti da oltre 37 anni, i ricercatori hanno scoperto che l’organismo risponde in modo diverso alle varie classi di vegetali in base al sesso biologico.

Legumi per gli uomini, crucifere per le donne: i risultati della ricerca

I risultati emersi dal monitoraggio dei giovani adulti nella prima fase dei vent’anni mostrano una distinzione netta:

Per gli uomini, i legumi come fagioli, lenticchie, ceci e piselli si sono rivelati i veri campioni. I giovani uomini che li consumavano regolarmente hanno mostrato una frequenza significativamente minore dei primi segnali d’allarme legati alle malattie cardiovascolari.

Per le donne, invece, le crucifere come broccoli, cavolfiori, cavoli e cavoletti di Bruxelles hanno mostrato un impatto significativo. Le giovani donne che ne consumavano una quota maggiore hanno evidenziato una probabilità nettamente inferiore di mostrare indicatori precoci di diabete di tipo 2 e patologie cardiache.

Il meccanismo: una questione di ormoni e fitocomposti

Ma perché questa differenza? La professoressa associata Therese O’Sullivan del Nutrition and Health Innovation Research Institute della ECU offre una spiegazione affascinante: «I nostri risultati suggeriscono che il corpo maschile e quello femminile metabolizzino alcuni nutrienti e composti vegetali in modo differente.

Ad esempio, le sostanze naturali presenti nei legumi potrebbero interagire più efficacemente con la via metabolica del testosterone, mentre i composti tipici delle crucifere (come i glucosinolati e l’indolo-3-carbinolo) sembrano esercitare un’azione modulatoria più spiccata sugli ormoni femminili come estrogeni e progesterone.

Ciò non significa che un cibo escluda l’altro: sia i legumi che le crucifere mantengono le loro note proprietà benefiche a prescindere da chi li consuma. Tuttavia, evidenzia come la prevenzione nutrizionale possa diventare personalizzata fin dalla giovane età.

La minaccia silenziosa nei ventenni: quasi 1 su 5 è già a rischio

L’aspetto più sorprendente della ricerca riguarda la precocità con cui si manifestano i primi fattori di rischio per le patologie croniche. Esaminando parametri quali circonferenza della vita, pressione arteriosa, colesterolo, trigliceridi e glicemia a digiuno, i ricercatori hanno scoperto che quasi il 20% dei partecipanti, pur avendo appena vent’anni, presentava già molteplici fattori di rischio alterati.

Si tratta di segnali d’allarme silenziosi, di cui la maggior parte dei giovani è del tutto inconsapevole, ma che pongono le basi per lo sviluppo di arteriosclerosi, sindrome metabolica e diabete in età matura.

Di fronte all’aumento generale del costo della vita, la buona notizia sottolineata dai ricercatori è che migliorare l’alimentazione non richiede alimenti rari o integratori costosi. I cibi rivelatisi più protettivi sono accessibili, economici e facili da reperire.

La ricercatrice Dr.ssa Lauren Blekkenhorst evidenzia come sia sufficiente aggiungere appena una porzione al giorno della verdura giusta per osservare un crollo significativo dei rischi per la salute a lungo termine: «Queste verdure si integrano senza sforzo nella cucina di tutti i giorni: basta aggiungerle a un piatto di pasta, a un salto in padella, a un’insalata o al contorno della domenica.

Ciò che mangiate a vent’anni conta davvero: scegliere di consumare questi ortaggi ogni giorno può fare una differenza reale non solo sulla durata, ma sulla qualità della vostra vita futura».