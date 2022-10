Beauty routine naturale: come rendere la skincare sostenibile

La beauty routine è essenziale a qualsiasi età. Sarebbe bene, però, utilizzare prodotti eco sostenibili che non inquinano l’ambiente. Ecco come fare una skincare naturale.

Beauty routine naturale: azioni per non inquinare

Piccole azioni possono cambiare il mondo. La beauty routine può essere fatta senza sprecare e inquinare l’ambiente.

Ecco come fare.

Usare prodotti che non inquinano: leggere le etichette e verificare che quello che stai per acquistare non contenga prodotti pericolosi per la tua pelle ma anche per l’ambiente. Ad esempio, evitare prodotti con all’interno alcuni parabeni e sostanze inquinanti.

Attenzione alla plastica: evitare tutti i packaging che contengono questo ingrediente inquinante e puntare su confezioni più ecologiche. Evita le spazzole e gli spazzolini in plastica a favore di quelli naturali.

Pulizia del viso senza detergente: un prodotto eco-friendly al posto del classico detergente. Si tratta della spugna Konjac 100% naturale ed antibatterica, ti aiuta a rimuovere le impurità ed è adatta anche alle pelli molto delicate.

Non sprecare l’acqua: chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, non scaldare a vuoto l’acqua della doccia per 15 minuti, non stare sotto il getto per più di 10 minuti.

Termina le confezioni dei prodotti prima di buttarli: magari aiutandoti con po’ d’acqua usa tutto il prodotto e, ovviamente, se non usi le ricariche, lava bene il barattolo finito prima di aggiungerlo alla raccolta della plastica.

Skincare naturale: quali prodotti scegliere

Prima cosa da fare per rendere la beauty routine sostenibile è verificare che il prodotto sia biodegradabile e senza siliconi.

I siliconi non vanno bene per due motivi: il primo, è che sono dei derivati del petrolio e quindi sono l’opposto di sostenibile e il secondo, è che utilizzati sulla pelle tendono a soffocarla e a lungo andare potrebbero creare irritazioni.

Fai attenzione al packaging. Sicuramente è un elemento fondamentale quando si parla di skincare sostenibile.

Evita gli imballi in plastica o in materiali che non possono essere riciclati all’infinito. Il vetro può essere una valida alternativa ma ancor meglio l’alluminio. Ecco alcuni dei prodotti della skincare sostenibili e zero waste:

Il detergente viso Daily Detox di Evolve Beauty. Per la detersione profonda ha al suo interno dei tensioattivi di origine vegetale, derivanti dall’olio di cocco, che fanno il loro lavoro senza però seccare la pelle. Il packaging è un barattolo in vetro. Gli ingredienti sono di alta qualità e di derivazione naturale e vegetale.

Crema Viso di Ethical Grace: Ethical Grace è un marchio che produce solo prodotti vegani e naturali. 6 creme viso liquide con ingredienti principalmente italiani, e il packaging è una scatolina di metallo, completamente riciclabile all’infinito ed estremamente leggero.

Balsamo Multiuso di ZERO WASTE PATH: Tra i suoi ingredienti troviamo il Burro di Cacao e l’Olio di Oliva, ingredienti molto ricchi e nutrienti. La confezione di questo balsamo di Zero Waste Path, è una scatolina di metallo completamente riciclabile.

BURRO DI CACAO di Lamazuna in sostituzione della crema viso. E’ un prodotto consigliato non solo per la skin care sostenibile, ma anche per ridurre il numero di prodotti per la cura delle pelle e del viso. Il packaging, come nel caso di tutti i prodotti Lamazuna, è sempre una scatolina di cartoncino riciclato con inchiostri vegetali e ovviamente si tratta sempre di una formulazione vegana.

Su Internet, ma anche negli store di cosmetica, trovate molti prodotti naturali poiché ormai quasi tutte le aziende sono entrate a far parte del mondo sostenibile. Basta scegliere con attenzione.