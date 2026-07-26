Campo di Mare ospita l’evento ‘Spiagge della salute’ con consulti medici gratuiti

La seconda edizione dell’evento itinerante ‘Spiagge della salute‘ fa tappa a Campo di Mare nel comune di San Pietro Vernotico offrendo ai residenti e ai turisti l’opportunità di prendersi cura della propria salute in modo divertente e coinvolgente. L’iniziativa, promossa da Asl Attività Sportive Confederate in collaborazione con Confcommercio Brindisi e Sindacato Italiano Balneari (Sia) con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali unisce prevenzione, attività motoria e divertimento sulle spiagge italiane.

Consulti medici gratuiti e attività sportive

L’evento si svolgerà al Lido Calidoski Beach Bar di Campo di Mare, domenica 26 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I partecipanti potranno usufruire di consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale, curati da professionisti qualificati. All’interno del truck della salute lo sportello dermatologico in collaborazione con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (Adoi) si concentrerà sui rischi derivanti dall’esposizione prolungata ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle. Lo sportello nutrizionale a cura dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (Ada) fornirà consigli su stili di vita sani e sull’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Attività sportive e dimostrazioni di salvamento

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, il personale specializzato animerà l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento. Tra le attività proposte, kitesurfcamminata metabolicaballo e yoga a cura di 40 NodiDaniela CostantiniDance Experience e Centro Studi Yoga di Raffaele Costantini. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo presidente nazionale di Lifeguard Italia e con la Società Italiana Cani Salvataggio (Sics) saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Le tappe dell’evento

L’iniziativa itinerante toccherà 10 località balneari italiane durante l’estate 2026. Le tappe previste includono Pescara in Abruzzo, Varcaturo in Campania, Tarquinia nel Lazio, Lido di Camaiore in Toscana, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Savona in Liguria, San Pietro Vernotico in Puglia, Chioggia nel Veneto, Casalbordino in Abruzzo e Termoli in Molise. Ogni tappa offre l’opportunità di partecipare a consulti medici gratuiti e attività sportive, promuovendo il benessere e la prevenzione in modo accessibile e divertente.

L’evento ‘Spiagge della salute’ rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dell’attività fisica, trasformando le spiagge in veri e propri presidi di salute. Con il supporto di partner come Giuliani e Valsoia l’iniziativa continua a crescere, offrendo sempre nuove opportunità per prendersi cura della propria salute in modo innovativo e coinvolgente.