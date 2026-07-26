Trapianto oculare innovativo alle Molinette: paziente torna a vedere dopo cinque anni

In un ospedale di Torino, un intervento medico senza precedenti ha cambiato la vita di una donna. Dopo oltre cinque anni di cecità totale, la paziente ha recuperato la vista grazie a un trapianto innovativo eseguito presso la Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette. Questo intervento rappresenta un traguardo significativo nella medicina oftalmologica, aprendo nuove possibilità per il trattamento delle malattie oculari.

L’intervento rivoluzionario alle Molinette

Il professor Michele Reibaldi, a capo dell’équipe della Clinica Oculistica, ha spiegato che questo trapianto combina due procedure complesse: il trapianto del segmento anteriore dell’occhio e della macula la parte centrale della retina responsabile della visione dettagliata. “Finora, il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo, qui alle Molinette, dal professor Vincenzo Sarnicola e da me”, ha dichiarato Reibaldi. “Mai, però, era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina.”

La procedura e i suoi benefici

L’intervento ha coinvolto il trapianto di tessuti da un occhio all’altro della stessa paziente, una tecnica nota come autotrapianto. Questa procedura è particolarmente complessa perché richiede una precisione estrema per preservare l’integrità dei tessuti trapiantati. La macula, essendo cruciale per la visione centrale, rappresenta una sfida aggiuntiva. Il successo di questo intervento dimostra che è possibile ripristinare la vista anche in casi di cecità prolungata.

Le implicazioni per la medicina oftalmologica

Il trapianto eseguito alle Molinette potrebbe aprire nuove strade per il trattamento di malattie oculari che causano cecità. La capacità di trapiantare sia il segmento anteriore che la macula offre speranza a molti pazienti che hanno perso la vista a causa di traumi o malattie degenerative. Questo intervento rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle tecniche tradizionali, che spesso si limitano a trattare singole parti dell’occhio.

Il professor Reibaldi ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i membri dell’équipe e la necessità di ulteriori ricerche per perfezionare la tecnica. “Questo successo è il risultato di anni di studio e collaborazione tra specialisti”, ha affermato. “Siamo fiduciosi che questa procedura possa essere migliorata ulteriormente, offrendo speranza a un numero sempre maggiore di pazienti.”

L’intervento alle Molinette è un esempio di come l’innovazione medica possa trasformare la vita delle persone. La paziente, ora in fase di recupero, rappresenta un simbolo di speranza per tutti coloro che lottano contro la cecità. Questo traguardo sottolinea l’importanza della ricerca continua e della collaborazione tra specialisti per affrontare le sfide più complesse della medicina moderna.