Il numero 17 porta a Martino Moiso una vincita di 300mila euro su Affari Tuoi, tra scelte coraggiose e promesse al team.

Nel pomeriggio di ieri il noto parrucchiere savonese Martino Moiso ha conquistato 300mila euro partecipando al popolare game show Affari Tuoi. L’evento, trasmesso su Rai Uno e condotto da Stefano De Martino, ha visto il concorrente partire dal tanto temuto numero 17, considerato porta-fortuna nella sua vita personale.

Moiso, 53 anni, gestisce il salone “Le Officine HAB” in via Stalingrado e, prima di diventare imprenditore, ha diretto per diversi anni il Vado Calcio in Serie D ed Eccellenza. La sua figura è ben radicata nel tessuto locale, non solo per le abilità di stilista ma anche per il periodo da capitano di squadra, esperienza che lo ha abituato a prendere decisioni sotto pressione.

Il percorso nella puntata di “Affari Tuoi”

Appena iniziata la sfida, Moiso ha scelto il pacco numero 17 senza sapere che al suo interno si nascondesse il jackpot completo. Man mano che i pacchi blu venivano aperti, si sono susseguiti importi di varia entità, ma il valore più alto rimaneva ancora nascosto. Dopo aver scoperto la presenza di 300mila euro e 200mila euro tra gli ultimi due pacchi, il «dottore» dello show gli ha offerto un rialzo a 100mila euro, proposta che Moiso ha deciso di rifiutare, dimostrandosi risoluto nel puntare sul proprio pacco.

Il supporto decisivo di Elena Machetti

Al suo fianco in studio c’era Elena Machetti, dipendente comunale e compagna di Moiso. Il suo incoraggiamento è stato fondamentale, specialmente quando le offerte del «dottore» – prima di 75mila euro e poi di 100mila euro – hanno iniziato a gravare sulla tensione del momento. Elena ha sottolineato l’importanza di fidarsi del proprio istinto e ha spinto Moiso a continuare, convinta che il pacco scelto contenesse il premio più alto.

Progetti per i 300mila euro e l’impatto a Savona

Dopo il trionfo, Moiso ha rivelato i suoi piani: la somma sarà suddivisa tra la famiglia, il team del salone e un futuro investimento personale. Aveva già promesso ai collaboratori un weekend premio in caso di vincita: “Siamo in 18. Il resto è per me ed Elena”, ha dichiarato, confermando che i dipendenti parteciperanno a una breve vacanza come riconoscimento del loro impegno. Inoltre, ha accennato alla possibilità di ampliare il locale di “Le Officine HAB” e di sostenere iniziative sportive locali, richiamando la sua esperienza di ex capitano.

Reazioni nella comunità locale

La notizia ha rapidamente suscitato entusiasmo a Savona. Clienti, sportivi e colleghi hanno espresso congratulazioni sui social, evidenziando come la vittoria possa fungere da stimolo positivo per la città. Alcuni hanno commentato che il gesto di destinare parte del denaro al team rappresenta un esempio di leadership responsabile, mentre altri hanno sottolineato il valore simbolico del numero 17 come portafortuna, confermando la credibilità della scelta di Moiso.

La sfida di Affari Tuoi ha permesso a Martino Moiso di trasformare un semplice gioco in una opportunità concreta di crescita professionale e personale, con effetti positivi che si ripercuotono sia sul suo salone sia sull’intera comunità savonese.