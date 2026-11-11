Unisciti all'Autumn School di medicina spaziale a Cracovia per esplorare psicologia, robotica e gestione delle emergenze nello spazio.

L’Autumn School sulla medicina spaziale rappresenta un’occasione unica per studenti, laureati e dottorandi interessati alle sfide della vita in ambienti extraterrestri. Organizzata dall’AGH University of Kraków, la scuola si svolgerà dal 16 al 20 novembre 2026 nella storica città polacca, combinando lezioni frontali, workshop pratici e progetti di gruppo.

Il percorso formativo prevede cinque giorni intensivi in presenza, affiancati da due settimane di attività e compiti online, oltre a una sessione introduttiva pre-corso. Al termine, i partecipanti otterranno 3 crediti ECTS, riconosciuti a livello europeo, che arricchiranno il loro curriculum accademico.

Programma didattico e tematiche trattate

Il curriculum copre una vasta gamma di argomenti, a partire dall’introduzione alla medicina spaziale e la psicologia spaziale, fino alla gestione della salute mentale in ambienti estremi. Tra le lezioni più richieste figurano “Salute mentale e fattori umani in ambienti estremi“, “Comunicazione, gestione dei conflitti e leadership in team confinati” e “Emergenze mediche e processo decisionale clinico nello spazio“.

Altre sessioni approfondiscono la gestione dello stress e l’affaticamento cognitivo in contesti di microgravità, oltre a discussioni su tecnologie robotiche applicate alla telemedicina orbitale. Gli esperti invitati condividono casi studio reali e simulazioni di emergenze, fornendo agli allievi strumenti pratici per prendere decisioni rapide e sicure.

Workshop e progetti di gruppo

Ogni giornata prevede momenti dedicati a workshop interattivi dove i partecipanti formano squadre e affrontano sfide simulate, come la progettazione di un protocollo di evacuazione medica in un habitat lunare. Un hackathon di mezza giornata permette di sperimentare soluzioni robotiche per il monitoraggio dei parametri vitali degli astronauti, incoraggiando l’innovazione e il pensiero critico.

Modalità, crediti e requisiti di ammissione

Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese e richiedono una conoscenza di base della matematica, indispensabile per comprendere le analisi quantitative alla base dei modelli medici spaziali. Non è obbligatorio possedere precedenti esperienze in medicina o ingegneria, ma è necessario dimostrare un forte interesse per le tecnologie applicate allo spazio.

Le attività in presenza si concentreranno nella sede dell’AGH University of Kraków, mentre le due settimane online includeranno webinar, forum di discussione e compiti da svolgere individualmente. Una sessione introduttiva pre-corso verrà organizzata per allineare le conoscenze dei partecipanti e facilitare l’integrazione nei gruppi di lavoro.

Attività extra, visite e procedura di iscrizione

Oltre al programma accademico, la scuola prevede una visita guidata a piedi del centro storico di Cracovia, permettendo ai partecipanti di scoprire le bellezze culturali della città. Sono programmati anche incontri con professionisti del settore aerospaziale, così come visite didattiche a laboratori e centri di ricerca locali.

Chi desidera partecipare può scaricare il bando ufficiale e compilare il modulo di candidatura disponibile online. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 12 ottobre alle ore 12:00. In aggiunta, è possibile iscriversi a un corso facoltativo di lingua polacca di sopravvivenza, pensato per chi vuole avvicinarsi alla cultura locale prima dell’inizio della School.