Uscire dall'isolamento e tornare a vivere senza paura: è il messaggio della campagna IO ESCO a Milano, dedicata alla colite ulcerosa.

Milano ha ospitato la seconda tappa del 2026 della campagna “Colite Ulcerosa, IO ESCO”, promossa da Alfasigma insieme ad AMICI Italia e con il patrocinio della società scientifica IG-IBD. L’incontro si è svolto al Policlinico di Milano, centro che segue oltre 1.400 pazienti in una regione dove si stimano circa 44mila persone con malattie infiammatorie croniche intestinali.

Una malattia che limita la vita quotidiana

Il gastroenterologo Flavio Caprioli ha spiegato che la colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale con una prevalenza in Italia di circa una persona su 300. L’infiammazione persistente colpisce il colon, cioè l’ultimo tratto dell’apparato digerente. I sintomi, come diarrea con sangue, urgenza di evacuare e tenesmo, incidono molto sulla qualità della vita. In alcuni casi gli attacchi severi rendono necessario l’intervento chirurgico.

Il ruolo dell’associazione dei pazienti

Enrica Previtali, direttrice esecutiva dell’Associazione AMICI, ha ricordato che l’organizzazione, fondata oltre trent’anni fa, opera su tutto il territorio nazionale. Il suo compito è tutelare i diritti delle persone con malattia di Crohn e colite ulcerosa e migliorarne le condizioni di vita. L’associazione nasce dai pazienti stessi e promuove iniziative concrete a sostegno della vita di ogni giorno.

Diritti uguali in tutte le regioni

Gian Antonio Girelli, componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha sottolineato la necessità di garantire diritti omogenei su tutto il territorio, a partire dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. Secondo Girelli la cura clinica non basta: la presa in carico deve considerare la persona nel suo complesso. Il titolo dell’iniziativa, “Io esco”, richiama la politica a occuparsi di un percorso di assistenza completo.

La giornata milanese ha quindi confermato la necessità di una presa in carico multidisciplinare, in cui medici, pazienti e istituzioni lavorano insieme.