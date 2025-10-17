Informazioni essenziali sull’osteoporosi e strategie per mantenere la salute delle ossa

Il 20 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’osteoporosi, un’opportunità per riflettere su una malattia che, seppur silenziosa, colpisce una parte significativa della popolazione. I dati recenti rivelano che solo il 50% delle donne e 1 uomo su 5 sono consapevoli di essere affetti da questa condizione, che comporta un indebolimento progressivo delle ossa, aumentando il rischio di fratture.

La diagnosi tempestiva, un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica e l’assistenza di esperti possono fare la differenza nella vita di chi soffre di osteoporosi. Investire nella prevenzione oggi è fondamentale per evitare complicazioni in futuro e garantire una mobilità sicura.

Il panorama dell’osteoporosi in Italia

In Italia, con una delle popolazioni più anziane d’Europa, l’osteoporosi sta diventando un problema sempre più evidente, con ripercussioni significative a livello sociale, sanitario ed economico. Sebbene questa malattia colpisca prevalentemente le donne in post-menopausa, non è un fenomeno esclusivo; anche gli uomini e i giovani con fattori di rischio specifici, come deficit ormonali o uso prolungato di cortisonici, possono essere interessati.

Fattori di rischio e importanza della prevenzione

Contrastare l’osteoporosi richiede un approccio integrato che consideri non solo l’alimentazione, ma anche lo stile di vita e l’attività fisica. La prevenzione è quindi essenziale: i nutrienti fondamentali per la salute delle ossa includono calcio e vitamina D, indispensabili per il rimodellamento osseo.

Una dieta ricca di prodotti lattiero-caseari come latte, yogurt e formaggi, oltre a fonti di acqua calcarea, può fornire un apporto adeguato di calcio. Tuttavia, per coloro che hanno difficoltà ad assorbirlo, è consigliabile un’analisi mirata per valutare le necessità individuali. Anche la vitamina D, che si ottiene principalmente dall’esposizione solare, può richiedere un’integrazione durante i mesi invernali o in soggetti anziani.

Ruolo dell’attività fisica nella prevenzione

Le ossa non sono strutture immobili; al contrario, rispondono agli stimoli meccanici e si adattano in base all’attività fisica. Pertanto, il movimento è essenziale per mantenere la salute ossea. Attività come camminare, salire le scale e praticare esercizi di resistenza sono ottimi modi per stimolare le ossa.

Importanza di un programma personalizzato

Tuttavia, non è sufficiente muoversi in modo casuale; è fondamentale seguire un programma di esercizio terapeutico personalizzato, preferibilmente sotto la guida di un professionista. Anche le persone già diagnosticate con osteopenia o osteoporosi possono trarre beneficio da un’attività fisica mirata, che può rallentare il progresso della malattia e migliorare la qualità della vita.

Valutazione e trattamento dell’osteoporosi

Quando si riscontra una diminuzione della densità ossea attraverso la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), è fondamentale non fermarsi ai dati numerici. Un’analisi approfondita delle variabili come calcio, fosforo, PTH e vitamina D è utile per comprendere le cause della perdita ossea e sviluppare un piano terapeutico adeguato.

Il trattamento può includere integratori, ma nei casi più avanzati saranno necessari farmaci specifici. Tuttavia, nessuna terapia potrà essere efficace se non supportata da un corretto stile di vita e da un’attività fisica regolare.

Il medico fisiatra gioca un ruolo cruciale nella gestione dell’osteoporosi, valutando il rischio di cadute e la funzionalità del paziente. Insieme a fisioterapisti e chinesiologi, il fisiatra sviluppa un percorso personalizzato che non solo punta a rafforzare le ossa, ma anche a mantenere l’autonomia e la qualità della vita.

