Intestino pigro? Ecco cause, cibi chiave e l’integratore Frutalas per riportare il transito alla normalità.

L’intestino pigro non è una condizione rara, ma la sua manifestazione varia da persona a persona. Alcuni hanno un ritmo quotidiano quasi invariabile, mentre altri sperimentano giorni più distanti fra un’evacuazione e l’altra senza che ciò implichi automaticamente una patologia. La regolarità intestinale si valuta infatti non solo con il numero di volte al giorno, ma anche con la consistenza delle feci, la facilità di espulsione e la sensazione di completo svuotamento.

Abitudini che rallentano il colon

Le scelte giornaliere hanno un impatto diretto sul passaggio del cibo nell’intestino. Una dieta povera di fibre, l’assunzione ridotta di acqua e uno stile di vita sedentario creano le condizioni ideali per la stipsi. Anche la tendenza a rimandare il momento della defecazione per motivi di fretta o imbarazzo allunga il tempo di permanenza delle feci nel colon, facendo sì che perdano acqua e diventino più dure. Farmaci come gli integratori di ferro o trattamenti antibiotici, così come cambiamenti improvvisi nell’ alimentazione durante viaggi o periodi di stress, possono aggravare lo scenario.

Riflesso gastrocolico e posturalità

Dopo ogni pasto il corpo attiva il riflesso gastrocolico, un meccanismo che stimola il colon a muoversi. Sfruttare questo impulso dedicando qualche minuto al bagno al mattino favorisce un ritmo più regolare. Inoltre, la posizione accovacciata – facilmente ottenuta con un piccolo sgabello che alza le ginocchia al di sopra delle anche – riduce la resistenza anatomica del retto e rende l’evacuazione meno faticosa. Anche semplici passeggiate quotidiane interrompono le lunghe ore di sedentarietà, contribuendo al mantenimento di una motilità intestinale ottimale.

Alimenti e fibre: quale ruolo hanno

Quando si pensa a potenziare il transito, i primi nomi che emergono sono kiwi e prugne. Il kiwi fornisce fibre e composti fenolici che migliorano la motilità, mentre le prugne offrono fibra e sorbitolo, un osmolitico naturale che richiama acqua nelle feci. Verdure a foglia verde, legumi, avena e pane integrale aumentano il contenuto di fibra nella dieta. È fondamentale distinguere fibre solubili, come lo psillio, che assorbono acqua creando una massa gelatinosa e ammorbidiscono le feci, da fibre insolubili, presenti nella crusca di frumento, che aumentano il volume delle feci e stimolano il movimento peristaltico.

Come scegliere le fibre giuste

L’introduzione improvvisa di grandi quantità di fibra può provocare meteorismo a causa della fermentazione da parte del microbiota intestinale. Per chi soffre di gonfiore, è consigliabile iniziare con piccole dosi di psillio o di frutta a basso contenuto di FODMAP, aumentando gradualmente la quota giornaliera e accompagnandola con un’adeguata idratazione (almeno 1,5-2 litri d’acqua). Monitorare la risposta individuale permette di evitare l’effetto contrario, mantenendo al contempo un apporto costante di fibre per sostenere la regolarità a lungo termine.

Frutalas: un integratore a base di prugne e fichi per l’intestino

Tra le soluzioni commerciali, Frutalas si presenta come una combinazione di frutta secca, fibre e fermenti lattici. Ogni tavoletta contiene estratti di mela, mirtillo, manna, tamarindo, insieme a prugne e fichi, supportati da psillio e crusca di frumento. Il Lactobacillus acidophilus incluso favorisce l’equilibrio della flora intestinale, utile soprattutto dopo stress o cambi dietetici. L’integratore è indicato per chi avverte un rallentamento del transito o una stipsi occasionale, e può essere assunto quotidianamente lontano dai pasti principali con un bicchiere d’acqua.

Uso consapevole e possibili controindicazioni

Pur essendo a base di ingredienti naturali, Frutalas non deve essere impiegato come terapia a lungo termine senza supervisione medica. È sconsigliato a chi soffre di ostruzioni intestinali, intolleranze note a frutta secca o a glucosio. L’assunzione prolungata di fibre concentrate può provocare squilibri elettrolitici se non accompagnata da sufficiente apporto di liquidi. Per chi utilizza già lassativi a base di senna o farmaci che influenzano la motilità, è opportuno consultare il farmacista o il medico prima di introdurre il prodotto.

Un intestino più attivo nasce da piccole scelte quotidiane: aumentare gradualmente le fibre, bere a sufficienza, rispettare il ritmo fisiologico del colon e, se necessario, integrare con prodotti come Frutalas che combinano fibra e probiotici. Osservare la consistenza delle feci e il livello di disagio addominale permette di capire quando è sufficiente l’adeguamento alimentare e quando è il caso di chiedere un parere specialistico.